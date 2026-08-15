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محمود خالد

التعاون والخليج | لا يزال البحث جاريًا عن حمد الله .. خدعوك فقالوا الساحة خالية بعد رحيل السومة!

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
التعاون
الخليج
دوري روشن السعودي

حمد الله قاد التعاون للتعادل مع الخليج..

لا يزال جاريًا عن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هو الحاضر الغائب في ليلة تعادل التعاون، على ملعبه ببريدة، دون أهداف مع الخليج، في مباراة كان شعارها الأبرز هو نجاة "الذئاب" من الخسارة.

حمد الله بدأ محطته الرابعة في دوري روشن، بعد النصر والاتحاد والشباب، بأداء متوسط المستوى، في الوقت الذي بات التحدي أمامه الصعب، مع فريق يستعد لمشاركة قارية، في دوري أبطال آسيا 2، بجانب الدوري السعودي.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء حمد الله في مباراة التعاون والخليج..

  • لا يزال البحث جاريًا عن حمد الله

    منذ مشاركته التاريخية في كأس العرب 2025، حيث لعب دور البطولة في تتويج المغرب باللقب، وكان السؤال البارز هو "أين ذهب حمد الله؟".

    الهدّاف المغربي ربما تخلص من عقده إجباره على منطقة الظل، سواءً خلف كريم بنزيما مع الاتحاد، أو يانيك كاراسكو مع التعاون، ورغم ذلك، إلا أنه بدا وكأنه يعيش حالة من الصراع، بين تألقه السابق كمهاجم تقليدي، والرغبة في تأدية دور "المهاجم الشامل"، الذي يغادر منطقة الجزاء كثيرًا، فيتحرك في مختلف الخطوط، ويصنع الفرص لزملائه.

    ورغم أن مؤشرات التعاون، تقول إن حمد الله بات يملك فرصة الانفراد بلقب "النجم الأول" في الفريق، إلا أنه في نفس الوقت، قد يعاني من المقارنة، مع روجر مارتينيز، الذي تألق بقوة مع التعاون، والآن حل محله في الشباب.

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  • الشكاوى مستمرة

    صدق او لا تصدق، عزيزي القارئ، حمد الله على مدار 90 دقيقة، لم يوجه سوى كرة واحدة على المرمى، إلا أنه كان بمثابة "التائه" بين الخطوط، سواءً في العمق أو الطرف الأيسر.

    حمد الله لم يتخلص من عادته، كثرة الشكاوى إلى الحكم، المطالبات المستمرة بركلة جزاء او احتساب خطأ، كما حدث عندما أهدر فرصته الأخطر في الدقيقة 54، ووجه كرة رأسية أمسك بها الحارس، ليشير المغربي فورًا إلى ذراعه، مطالبًا باحتساب لمسة يد على الخصم.

    اعتراضات حمد الله لم تكن على الحكام فقط، بل على زملائه أيضًا، عندما طالب زميله نديم بايرامي بإرسال الكرة إليه، بدلًا من اتخاذ قرار فردي بتسديدها من الجهة اليمنى.

  • هل تنسيه الآسيوية حلمه التاريخي؟

    مع انتقاله إلى التعاون، وجه عبد الرزاق حمد الله، رسالة إلى جماهير سكرى القصيم، مؤكدًا أن فريقه قادر على المنافسة على الألقاب، وخاصة البطولة القارية (دوري أبطال آسيا 2)، مضيفًا "سنقاتل عليها بإذن الله، ولم لا نحصل عليها، ونمثل المملكة أحسن تمثيل؟".

    هذا التصريح وإن حمل طموحًا كبيرًا للتعاون، بأن يعانق التاريخ، إلا أنه ربما يمثل مؤشرًا غير جيد، هو تأثير تركيز حمد الله على الحلم الآسيوي على حساب طموحه في دوري روشن السعودي.

    صحيح أن التعاون لا يكون ضمن قائمة الترشيحات على لقب دوري روشن، حينما تنطلق لعبة التوقعات مع بداية الموسم، إلا أن حمد الله ربما لديه هدف تاريخي، باتت الساحة أمامه لتحقيقه.

    "الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي"، ربما يظنون أن الساحة باتت خالية أمام حمد الله، مع رحيل عمر السومة عن الحزم، خاصة وأن الفارق هو خمسة أهداف فقط، ولكن يجب أن يجد المغربي لنفسه الصيغة المناسبة، حتى لا يصبح تائهًا في تكتيك التعاون.

    حمد الله يملك في رصيد 156 هدف، بينما يتربع عمر السومة في صدارة الهدافين التاريخيين، بـ161 هدف، وإذا ما أجزمنا بأن المغربي بات مستعدًا لتجاوز هذا الرقم مع وجوده وحيدًا في السباق هذا الموسم، ولكن قد يصبح التهديد الأكبر له، هو التركيز على حلم الآسيوية، على حساب المنافسة المحلية.

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  • كلمة أخيرة..

    كما ذكرت، فإن حمد الله في كل محطة يتواجد فيها حاليًا، بات أمامه العديد من الأهداف التي يمكنه تحقيقها، ليثبت بأنه واحد من أهم الهدافين في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

    ما بين المهاجم التقليدي والشامل، تكمن أزمة حمد الله، والذي لا يزال بحاجة لاستعادة حاسته التهديفية، والإنهاء أيضًا، مع التعاون الذي كان الأكثر استفادة من التعادل أمام الخليج.

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