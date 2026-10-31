باقي على الحلم خطوة يا حمدالله: القليل من اسلوب البليهي لا يضر أمام الاتفاق .. وفيتينيا حل مثالي لإنقاذ التعاون!

خطوة واحدة متبقية على تحقيق الحلم الكبير، عبد الرزاق حمد الله بات على أعتاب المجد، بعد قيادة التعاون للتعادل مع الاتفاق بنتيجة (1-1)، في بريدة، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

ووقع حمد الله على الهدف من علامة الجزاء، في الدقيقة 26، فيما رد عبد الله الخطيب بهدف التعادل في الدقيقة 90، بعد استغلال عرضية سيلينا، في لقاء انتهى بمشادة بين لاعبي الفريقين.

وكان التعاون قريبًا للغاية من تسجيل انتصاره الأول، قبل أن يقتنص الاتفاق نقطة في آخر الدقائق، ليجبر سكري القصيم على التعادل الخامس، الذي وضعه في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بـ5 نقاط، بينما حلّ الاتفاق سابعًا، برصيد 19 نقطة.

نقاط إيجابية وأخرى سلبية، حول مباراة الاتفاق والتعاون، يستعرضها موقع "GOAL"، عبر السطور التالية..