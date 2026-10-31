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Abderrazak Hamdallah Taawoun (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

باقي على الحلم خطوة يا حمدالله: القليل من اسلوب البليهي لا يضر أمام الاتفاق .. وفيتينيا حل مثالي لإنقاذ التعاون!

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
التعاون
الاتفاق
دوري روشن السعودي
دوري جوّي للنخبة تحت 21

حمد الله يقترب ولكن التعاون يحتاج لحل فوري..

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خطوة واحدة متبقية على تحقيق الحلم الكبير، عبد الرزاق حمد الله بات على أعتاب المجد، بعد قيادة التعاون للتعادل مع الاتفاق بنتيجة (1-1)، في بريدة، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

ووقع حمد الله على الهدف من علامة الجزاء، في الدقيقة 26، فيما رد عبد الله الخطيب بهدف التعادل في الدقيقة 90، بعد استغلال عرضية سيلينا، في لقاء انتهى بمشادة بين لاعبي الفريقين.

وكان التعاون قريبًا للغاية من تسجيل انتصاره الأول، قبل أن يقتنص الاتفاق نقطة في آخر الدقائق، ليجبر سكري القصيم على التعادل الخامس، الذي وضعه في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، بـ5 نقاط، بينما حلّ الاتفاق سابعًا، برصيد 19 نقطة.

نقاط إيجابية وأخرى سلبية، حول مباراة الاتفاق والتعاون، يستعرضها موقع "GOAL"، عبر السطور التالية..

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  • الحلم بات قريبًا

    وأصبح عبد الرزاق حمد الله، رسميًا، ثاني لاعب يصل إلى حاجز الـ160 هدف في تاريخ دوري المحترفين السعودي، ليصبح على بُعد هدفٍ وحيد من معادلة السوري عمر السومة، هدّاف الأهلي السابق، في صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

    ورغم استمرار معاناة حمد الله، منذ رحيله عن الاتحاد، في الجمع بين الفوز وإحراز هدف في مباراة واحدة ضد الاتفاق، حيث فشل في تحقيق تلك المعادلة مع الشباب، إلا أنه خرج بهدفه التاسع ضد النواخذة..

    * 5 أهداف مع النصر.

    * هدفان مع الاتحاد.

    * هدف مع الشباب، وآخر مع التعاون.

    وطبقًا لذلك، فإن حمد الله حقق رقمًا مميزًا، أيضًا، بالتسجيل في مرمى الاتفاق مع أربعة أندية مختلفة في دوري المحترفين السعودي.

  • القليل من اسلوب البليهي لا يضرّ

    وبخلاف هذا الإنجاز، لننظر إلى الوجه الآخر للعملة، حيث أن حمد الله لعب دوره المعتاد، في مطالبة الحكام بركلة جزاء، وهو السيناريو الذي صرنا ننتظره في كل مباراة تقريبًا، سقوط ومن ثمّ المطالبة بجزائية، بل والتوجه إلى الحكم من أجل الاعتراض إذا ما قرر استئناف اللعب، إلا أن قدر حمد الله السعيد بأن الحكم قرر احتساب الخطأ على جاك هيندري، فضلًا عن أكثر من لقطة كنا نشاهد فيها الإسكتلندي يتلفظ مع تعبيرات تشي بضيقه الكبير من تصرفات المغربي.

    لا أقول إن حمد الله لجأ إلى الخداع، ولكن بالنظر إلى تصرفه وردود أفعال لاعبي الاتفاق تجاهه، فإن الوصف الأمثل، هو أن المغربي لجأ إلى القليل من حيل علي البليهي في استفزاز الخصم، سواءً بإشارة هيندري إلى أن عبد الرزاق تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء، أو دودا الذي حاول رد الصاع صاعين، بادعاء الوقوع على الأرض من أجل الحصول على مخالفة، بعد تلقيه إنذارًا لإعاقة المغربي.

  • انتفاضة غير مكتملة للغنام

    في مقال نشرته قبل أيام، بعنوان "أهدر فرصته الكبرى: حلم آسيا وارد ولكن .. هل أعلن خالد الغنام "دي لوفي" عن تطوره متأخرًا؟"، تحدثت عن الانتفاضة المتأخرة لجناح الاتفاق، الذي يحلم بالعودة إلى المنتخب السعودي، وهو الذي واجه صعوبة في نيل فرصة مع الهلال أو الأخضر، في وجود سالم الدوسري، إلا أن ما حدث أمام التعاون، بمثابة زيادة في أوجاع الغنام.

    وتعرض خالد الغنام لإصابة قوية، أجبرته على مغادرة المباراة برفقة الطاقم الطبي، فيما أشار أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، إلى أن إصابته على مستوى الكتف، إثر السقوط وحده في أرض الملعب، ما قد يؤدي إلى خلع في مفصل الكتف، أو خلع جزائي، أو إصابة في أوتار عضلات الكتف المدوّرة، وأفضل الأحوال أن تصبح كدمة فقط.

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  • يجب الاعتراف .. التعاون يحتاج إلى "فيتينيا" دوري جوّي!

    في الجولة الماضية من دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، كنّا نتغنى بفوز التعاون الساحق على الاتفاق، بنتيجة (5-1)، خاصة وأننا نتحدث عن اثنين من أقوى الفرق الهجومية في المسابقة.

    ورغم فارق مستوى المسابقة بالطبع، وتعدد مسجّلي الأهداف في "كتيبة" شباب التعاون، إلا أننا نتحدث عن موهبة ربما يحتاج إليها الفريق الأول، وهو "لؤي المحيميد"، الذي أظهر احتفالًا بلف "رابطة الرأس" على طريقة فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان.

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    في ظل اعتماد الفريق الأول على طريقة لعب 5-4-1، فإن الظواهر أكدت أن تواجد حمد الله وحده في قيادة الهجوم، لا يكفي، خاصة في ظل قطع وصول الكرة إليه، وندرة استغلاله للكرات المتاحة، من أجل إيصالها إلى المرمى، علمًا بأن هدف حمد الله، جاء من تسديدته الوحيدة على المرمى، فضلًا عن تسديدة أخرى مرت فوق العارضة في الدقيقة 89.

    ومع طريقة التعاون "الدفاعية"، حيث صمد كثيرًا أمام محاولات الاتفاق، للتوغل إلى داخل المنطقة، فإن وجود لؤي المحيميد، سيمثل زيادة هجومية يحتاج إليها سكري القصيم، بدلًا من انتظار نجاح حمد الله في أي محاولة للانطلاق من وسط الملعب، أو وصول الكرة إليه داخل مربع الـ18، حيث أن التعاون بحاجة إلى حلول أخرى، ربما يقدمها المحيميد، سواءً في صناعة الأهداف أو استغلال الركلات الحرة، والتسديد من خارج المنطقة.

    جدير بالذكر أن التعاون قرر بالفعل تصعيد باسم العريني، هدّاف النسخة الماضية من دوري جوّي للنخبة، إلى الفريق الأول، إلا أنه تعرض للإصابة، التي غيبته عن عدة مباريات، في الوقت الذي يحتاج فيه التعاون إلى حلول هجومية داعمة لحمد الله، وليس بالضرورة أن تكون بديلة له.

المباريات التالية
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