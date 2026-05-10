"بيئتنا تتطلب عدم وجود عبدالرزاق" .. الشباب يوضح رسميًا: هذا فارق المعاملة بين حمدالله وكاراسكو، وما فعله علي البليهي استنقاص لنا

تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.

لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".

أما بالنسبة لنادي الشباب فالصمت سيد الموقف، ولم يصدر أي بيانات رسمية خلال الأيام الماضية، حتى ظهر رئيسه عبدالعزيز المالك في حلقة الأحد من برنامج "أكشن مع وليد"، للحديث وإن كان كلامه حمل بعض الغموض كذلك..