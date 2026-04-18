تعالي على الجمهور؟ .. وكيل العبود يكشف السبب وراء مشاجرته مع مشجع الاتحاد بعد زلزال ماتشيدا

ليلة صعبها عاشها جمهور الاتحاد، بعد إقصاء الفريق الأول لكرة القدم، من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بسيناريو غريب، أطاح بالعميد، وصعد بماتشيدا زيلفيا الياباني إلى دور الأربعة، وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ما بعد صافرة النهاية، كان "مؤسفًا"، بين وقائع عدة، بين مشاجرة أحمد شراحيلي مع حكم المباراة، ومشادة بين عبد الرحمن العبود مع أحد الجماهير، فضلًا عن تصرفات الحارس بريدراج رايكوفيتش، ناهيك عن حديث المدير الفني سيرجيو كونسيساو عن أخطاء الحكم التي أثرت على سير المباراة.

تصرف العبود مع أحد جماهير الاتحاد، أعاد إلى الأذهان، وقائع سابقة سبق وأن أشرنا إليها في مقال بعنوان "فن الخروج عن النص: من غرفة الملابس إلى فيديو ورّطه مع الشرطة .. صفحة عبدالرحمن العبود مع الاتحاد ملطخة بالأزمات!"، إلا أن وكيل نجم الاتحاد، كشف عن كواليس ما حدث، بما يبرئه ويكشف عن السبب وراء انفعاله مع المشجع، الذي لا يحمل أي تعالٍ أو تشاجر بدون داعٍ.