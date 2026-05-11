لاعب الأهلي دعم المؤامرة ولكن! .. كتيبة ماتياس يايسله ترد على "عناد الاتحاد" و"تفويت" مواجهة التعاون بـ5 طرق مختلفة

"كرهًا في الاتحاد، سيفوت الأهلي المباراة للتعاون" .. عبارة تكررت بطرق مختلفة خلال الساعات الماضية، وسط حملة تشكيك في نوايا كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله!

الراقي بالفعل ليس لديه ما يحميه في دوري روشن السعودي؛ فمن ناحية قد خسر بالفعل فرصة المنافسة على اللقب التي انحصرت بين النصر والهلال، ومن ناحية أخرى ضمن تأهله للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 كونه بطل القارة في الموسم الجاري.

أما التعاون والاتحاد ومعهم الاتفاق، فجميعهم ينافس على المركز الخامس، والذي يعد المقعد الأخير المؤهل لملحق الصعود لدوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن ما حدث في مواجهة الراقي وسكري القصيم، يوم الإثنين، أن كتيبة يايسله انتصرت بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 75 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد التعاون عند 52 نقطة في المركز السادس متساويًا مع الاتحاد؛ صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، لكن العميد خاض مباراة أقل، بينما يحل الاتفاق سابعًا بـ49 نقطة.

وبعيدًا عن نتيجة المباراة التي نفت تهمة "التفويت" لصالح التعاون عندًا في الاتحاد، عن الأهلي تلقائيًا، هناك بعض المشاهد في اللقاء التي تؤكد أن لاعبي الراقي نزلوا للفوز فقط حتى وإن كانت المباراة لن تضيف لهم شيئًا..