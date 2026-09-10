عبدالإله المالكي وصناعة الجدل رغم الهدوء من الهلال إلى المنتخب السعودي .. شكك في دونيس فأحرج نفسه بـ"المنطق الأعوج"!

مع انتظار الجميع إعلان جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، للقائمة المشاركة في كأس الخليج 2026، أثار لاعب الوسط عبدالإله المالكي الجدل، بتصريحاته.

لاعب الدرعية سبق الجميع، وأكد استبعاده من قائمة الأخضر في البطولة الخليجية، في إشارة إلى إخطار اللاعبين بالفعل بالقائمة قبل أن الإعلان الرسمي بأيام وفي سرية دون أي ترسيب للإعلام.

لكن المالكي لم يكشف عن استبعاده فحسب، بل لجأ للتشكيك في الأسباب وراء قرار دونيس، حيث قال نصًا: "لا أعلم سبب عدم انضمامي، إذا كانت المسألة فنية .. فمدرب المنتخب فاوضني وقتما كان مدربًا للخليج وبعد فترة تعاقد معه المنتخب، ولا أعتقد أنه يريدني معه في النادي وعندما يقود المنتخب يصرف النظر".

وأضاف: "إذا المسألة شخصية، فأنا لا أعلم السبب، لكن الله لا يضيع تعب أحد. أما الحديث عن الإصابات، فمنذ انضمامي للدرعية في شتاء 2026، لم أغب سوى عن مباراة وحيدة، وفي الموسم الجاري، خضنا سبع مباريات، لعبت أربع أو خمس منها أي 75% وهو المعدل الطبيعي للاعب السعودي في الفترة الحالية!".

المالكي اختتم: "أي لاعب يتمنى الانضمام للمنتخب، أتحدث لأنني كنت أتوقع الانضمام بعدما شاركت مع الدرعية! كنت انضم للمنتخب خلال فترة إعارتي للاتفاق، وعندما عدت للهلال لم يتم استدعائي وهذا منطقي قياسًا على عدم مشاركتي في المباريات حينها، لكن حاليًا أن أشارك مع الدرعية، لذا استبعادي ليس لأسباب فنية، وإن كان لأسباب شخصية، أتمنى أن يخبرني أحد بها".









تلك التصريحات أثارت الكثير من الجدل، خاصةً وسط تشكيكه في وجود أسباب شخصية وراء استبعاده..



