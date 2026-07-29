حقيقة انتقال عبدالإله العمري من النصر إلى الاتحاد.. وأنجي بوستيكوجلو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبل نواف العقيدي

قلب الدفاع الدولي عبدالإله العمري البالغ من العمر 29 سنة، أحد أبناء عملاق الرياض النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في نوفمبر 2017.

وفي صيف 2018.. خرج العمري "معارًا" إلى نادي الوحدة السعودي؛ ليتألق معه على مدار عام كامل، قبل العودة للفريق النصراوي مجددًا.

وبعد 5 سنواتٍ كاملة؛ خرج العمري في "إعارة" جديدة، وهذه المرة عندما انضم إلى عملاق جدة الاتحاد.

وقاد العمري الفريق الاتحادي؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي 2024-2025.

ثم.. حقق المدافع الدولي لقب دوري روشن السعودي، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

وإجمالًا؛ خاض عبدالإله العمري 167 مباراة رسمية مع النصر في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 13 هدفًا وصانعًا 8 آخرين.