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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

حقيقة انتقال عبدالإله العمري من النصر إلى الاتحاد.. وأنجي بوستيكوجلو يقول "كلمته الأخيرة" في مستقبل نواف العقيدي

النصر
الاتحاد
عبدالإله العمري
نواف العقيدي
أنجي بوستيكوجلو
دوري روشن السعودي
انتقالات

جديد البيت النصراوي..

اتخذ مجلس إدارة عملاق الرياض النصر، بالاتفاق مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مجموعة من القرارات المهمة؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

النصر يرغب في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الجديد؛ مع المنافسة القوية على باقي البطولات "المحلية والقارية".

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عبدالإله العمري.. النصر يحسم قراره من عرض الاتحاد

    وفي هذا السياق.. اتخذ مجلس إدارة عملاق الرياض النصر، قراره النهائي بشأن "مستقبل" النجم الدولي عبدالإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

    ووفقًا لموقع "365Scores" مساء يوم الأربعاء، رفضت الإدارة النصراوية العروض المقدمة للتعاقد مع العمري، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ أبرزها من عملاق جدة الاتحاد.

    وتمسك النصراويون ببقاء مدافعهم الدولي، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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  • نواف العقيدي.. أنجي بوستيكوجلو يقول "كلمته الأخيرة"

    على جانب آخر.. أعطى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لنادي النصر، كلمته النهائية في "مستقبل" النجم نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

    وحسب موقع "365Scores"؛ قرر بوستيكوجلو الاحتفاظ بالعقيدي، خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وأخبر المدير الفني الأسترالي، الإدارة النصراوية؛ بأنه سيقوم بـ"التناوب" في مركز حراسة المرمى، بين البطولات المحلية والقارية.


  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة عبدالإله العمري في عالم الساحرة المستديرة

    قلب الدفاع الدولي عبدالإله العمري البالغ من العمر 29 سنة، أحد أبناء عملاق الرياض النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في نوفمبر 2017.

    وفي صيف 2018.. خرج العمري "معارًا" إلى نادي الوحدة السعودي؛ ليتألق معه على مدار عام كامل، قبل العودة للفريق النصراوي مجددًا.

    وبعد 5 سنواتٍ كاملة؛ خرج العمري في "إعارة" جديدة، وهذه المرة عندما انضم إلى عملاق جدة الاتحاد.

    وقاد العمري الفريق الاتحادي؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي 2024-2025.

    ثم.. حقق المدافع الدولي لقب دوري روشن السعودي، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وإجمالًا؛ خاض عبدالإله العمري 167 مباراة رسمية مع النصر في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 13 هدفًا وصانعًا 8 آخرين.

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  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نواف العقيدي في عالم الساحرة المستديرة

    الحارس الشاب نواف العقيدي البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء عملاق الرياض النصر؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2019.

    وخرج العقيدي في تجربتين محليتين، على سبيل الإعارة؛ الأولى إلى نادي الطائي من يناير إلى يونيو 2022، ثم الثانية في 2025 إلى فريق الفتح.

    وقدّم الحارس الشاب أفضل مستوياته مع الفتح، وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2025؛ قبل العودة إلى الفريق النصراوي مجددًا، والذي توج معه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

    وبصفةٍ عامة.. شارك نواف العقيدي في 53 مباراة رسمية، مع فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مستقبلًا خلالها 55 هدفًا، مع الحفاظ على نظافة شباكه "16 مرة".

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