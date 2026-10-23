بينما كان لاعبو الاتحاد يتأهبون للاحتفال بالنقاط الثلاث، غادر عبد الإله المالكي، متوسط ميدان الدرعية، المباراة ببطاقة حمراء أثارت الكثير من التساؤلات، حول تصرف اللاعب الذي آل بالحكم ماجد الشمراني، إلى طرده، عقب إطلاق صافرة النهاية فورًا.
"نحن من يحمينا؟" .. عبد الإله المالكي يهاجم حكم مباراة الدرعية بعد طرده أمام الاتحاد!
ماذا حدث؟
وحقق الاتحاد فوزًا على الدرعية، بثنائية نظيفة حملت توقيع جورج إلينيخنا وجورجينيو فينالدوم (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 30 و77، من قلب ملعب الإنماء، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
ورصد الناقل الرسمي، الحكم ماجد الشمراني، وهو يطلق صافرة النهاية، ومع توجه المالكي إليه، أشهر في وجهه بطاقة حمراء، فيما لم يتم تفسير ما قاله لاعب الدرعية، وتسبب في طرده، حيث كانت الكاميرات ترصده من الخلف.
رسالة شديدة اللهجة من المالكي
وعقب المباراة، كشف عبد الإله المالكي، عن سبب اعتراضه على قرارات الحكم ماجد الشمراني، وماذا دار بينهما، أدى إلى طرده.
وبدأ المالكي رسالته بتعزية شهداء الوطن، فيما تحدث عن مجريات المباراة، بقوله "إذا تكلمت عن الحكم، لأن خلفه لجنة تحميه، وقد أتعرض لإيقاف أكبر، ولكن نحن اللاعبون من يحمينا؟ هذه ليست أول أو ثاني مرة يدير هذا الحكم مباراة لنا أمام الأندية الكبرى، ولا أدري هذا الحكم يخاف أو يرتبك أمام الفرق الجماهيرية".
واستطرد "نفس الأخطاء يرتكبها معنا، تعرضت لتدخل قوي في ركبتي، هناك شيء اسمه (تهور أو عنف) يستلزم العقوبة، ولم يكن التدخل في إصابتي السابقة، ولكنه كان عنيفًا، وإذا ما تعرضتُ للإصابة فماذا سأستفيد؟".
وتابع "تعرضت أيضًا لتدخل من لاعب بالكوع، وقبل ذلك، جرحت يدي بسبب دهس لاعب، ونفس الحكم لم يعاقبه، كما أنه يتحدث معنا بأسلوب، ومع لاعبي الخصم بأسلوب آخر".
"جزء من حديثه صحيح"
وبدوره، وجه محمد السهلاوي، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، نصيحة إلى عبد الإله المالكي، بالتركيز في الملعب من أجل تطوير أدائه، في الوقت الذي صار فيه تحدٍّ كبير من اللاعبين السعوديين لإثبات ذاتهم، وعليه أن يساعد فريقه ويعطي نفسه فرصة للعودة إلى صفوف الأخضر.
في المقابل، وجه حسين عبد الغني، نجم النصر والأهلي السابق، رسالة دفاعية عن عبد الإله المالكي، بقوله إن جزءًا من حديثه صحيح.
وأوضح "إذا ما أخطأ المالكي، فهي ردة فعل، وقد يكون حزينًا من الخسارة، ويعرف أنه لا يشارك كثيرًا، ولكن هناك أشياء قالها حقيقية، مثل أن هناك فرقًا بين نادٍ جماهيري وآخر".
واستطرد عبد الغني "الفوارق موجودة بين الأندية الجماهيرية الكبرى، والأقل جماهيرية، وتجد ذلك أيضًا في غرف الملابس وإدارات الملاعب، وهذه حقيقة لا يتهرّب منها أحد"، فيما أفاد بأنه يجب على المالكي، الذي سبق له وأن مثل الاتحاد والهلال، بأن يتكيف على وضع اللعب مع الأندية الأقل جماهيريًا.
التعليق الذي ذكره حسين عبد الغني، أثار استغراب الحضور، بشأن ما إذا كان ما قاله، بمثابة تأييد لحديث المالكي عن وجود معاملة مختلفة من قِبل الحكام تجاه الأندية الجماهيرية الكبرى والأقل.
ماذا تقول اللوائح؟
وبحسب المادة رقم 49 من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تتعلق بالمخالفات تجاه مسؤولي المباريات، فإن الفقرة "1" تشير إلى إمكانية معاقبة اللاعب بالإيقاف لأربع مباريات، إذا ما حاول الاعتداء على الحكم، أو استخدام أفعال أو ألفاظ أو إشارات عدوانية، أو بذيئة، أو مهينة تجاه أي مسؤول بالمباراة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.
الجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى في مسيرة عبد الإله المالكي التي يحصل فيها على بطاقة حمراء مباشرة، حيث سبق وأن تم طرده بسبب الإنذار الثاني، خلال مباراته مع الاتحاد، أمام الهلال، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، بموسم 2019-2020.
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