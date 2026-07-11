عرضان أوروبيان من أجل ضم عبد الإله العمري .. وأسطورة الهلال للنصر: استبدلوه بلاعب أجنبي!

وكانت حصيلة الأخضر في مونديال 2026، هي هدف وحيد، والمفاجأة أن من أحرزه هو "المدافع" عبد الإله العمري، في مرمى أوروجواي، رغم أن المنتخب السعودي خرج من تلك المواجهة بنتيجة التعادل.

العمري قدم أداءً دفاعيًا استحق عليه الإشادة في مباراتي أوروجواي وكاب فيردي، والتي شهدت تعادلين، الأول بهدف لمثله والثاني سلبيًا، فيما خرج المنتخب السعودي بأداء كارثي في مباراة الجولة الثانية أمام إسبانيا، والتي شهدت فوز "لا روخا" برباعية نظيفة.

وبلغة الأرقام، فإن العمري تمكن من تشتيت 6 كرات أمام أوروجواي، واسترداد ثلاث، كما برع في المواجهات الثنائية، وخاصة الهوائية، حيث نجح في 3 التحامات من أصل أربعة.

وفي مواجهة الرأس الأخضر، فإن العمري استطاع أن يمنع تسديدة ويسترد 5 كرات، ويشتت كرتين، فضلًا عن فوزه في مواجهتين ثنائيتين أرضيتين، فيما عانى في المواجهات الهوائية، بالفوز مرتين من أصل 6 محاولات.