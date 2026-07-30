يسير العمل في مكاتب "فالديبيباس" على قدم وساق لإنهاء صفقتي يان ديوماندي ورودري هيرنانديز في أسرع وقت ممكن، حيث يأمل النادي الملكي في تواجد الثنائي تحت إمرة المدرب البرتغالي مورينيو مع انطلاق منافسات الليجا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المفاوضات مع نادي لايبزيج الألماني بشأن الجناح الإيفواري الشاب ديوماندي وصلت إلى مراحلها الختامية، حيث تتركز المحادثات الحالية على الهيكلية المالية للصفقة والحوافز الإضافية، وسط تفاؤل كبير بأن تتجاوز القيمة الإجمالية حاجز 120 مليون يورو. وقد شوهد اللاعب مؤخراً وهو يتدرب بحمل بدني منخفض لتجنب المخاطرة بالصفقة، مما يشير إلى قرب الإعلان الرسمي.

أما فيما يخص نجم مانشستر سيتي، فقد تحرك ريال مدريد بشكل رسمي لضم اللاعب الذي أصبح أولوية قصوى لفلورنتينو بيريز بعد تألقه اللافت في كأس العالم 2026.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد قدم عرضه الأول للتعاقد مع رودري في محاولة لحسم الأمور قبل عودة اللاعب لتدريبات الفريق الإنجليزي.

ورغم أن المفاوضات مع سيتي لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بصفقة ديوماندي، إلا أن الإدارة المدريدية تثق في قدرتها على التوصل لاتفاق سريع، مستشهدة بسلاسة المفاوضات الأخيرة التي جرت في صفقات مماثلة، خاصة مع رغبة اللاعب المحتملة في العودة إلى العاصمة الإسبانية.