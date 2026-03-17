"عاقبوا نجوم الهلال".. اقتراح جدلي بشأن سالم الدوسري وتيو هيرنانديز!

في مستهل الحديث قدم المحلل عماد السالمي وجهة نظر اتسمت بالحدة والمباشرة حيال تراجع مستوى اتخاذ القرار لدى بعض نجوم الفريق حيث يرى السالمي أن المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين في المقام الأول وليس على المدير الفني إنزاجي وحده الذي يتعرض لنقد لاذع من الجماهير عقب كل إخفاق.

قال عماد السالمي: "يجب قرص آذان اللاعبين المقصرين وعقابهم فمن غير المقبول إهدار بعض الفرص المحققة التي لا يمكن أن تضيع في مباريات كبرى وحاسمة".

وأضاف السالمي: "من الناحية الفنية نعلم جميعًا أن تحركات سالم الدوسري تميل للدخول إلى عمق الملعب لترك المساحة في الطرف لتيو هيرنانديز وهذه الجملة الفنية باتت محفوظة ومفهومة لدى الخصوم وتكررت كثيرًا ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في القرار الأخير للاعب أمام المرمى والذي يجب أن يحاسب عليه وحده".

وشدد السالمي على ضرورة أن تقوم الجماهير والإعلام بتوجيه النقد المباشر للاعبين عند التقصير بدلًا من صب جام الغضب على المدرب فقط في كل مناسبة.

وأشار السالمي إلى ضرورة مراجعة لقطات إهدار الأهداف المحققة من قبل تيو هيرنانديز والإشارة إليه بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه كان سيئًا في قراره.

وأوضح أن الحل ليس في وضع سالم الدوسري على مقاعد البدلاء أو إشراك لاعبين آخرين مثل سلطان مندش لأن سالم يظل قيمة فنية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بل يكمن الحل في تحسين جودة قرارات اللاعبين أنفسهم وتطوير تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.