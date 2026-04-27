Alessandro De Felice و معتز الجمال

عاصفة تضرب كرة القدم الإيطالية.. تدخلات سياسية ومخاوف من ضياع استضافة يورو 2032

عاصفة غير مسبوقة تضرب أروقة الكرة الإيطالية؛ شبح "الوصاية" يهدد اتحاد الكرة، وتحقيقات مفاجئة تضع كبار المسؤولين تحت المجهر. وفي الكواليس.. تحذير شديد اللهجة من "يويفا" قد يعصف بحلم استضافة "يورو 2032" ويضع أندية الكالتشيو تحت مقصلة الاستبعاد القاري. اكتشف تفاصيل الأزمة التي تحبس أنفاس عشاق الكرة الإيطالية!

أعادت قضية إخطار التحقيق الموجه إلى جيانلوكا روكي فتح باب الصراع المؤسسي حول مستقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وأثارت جرس الإنذار بشأن ملف ترشح إيطاليا لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032.

وبرزت في الساعات الأخيرة احتمالية فرض الوصاية على الاتحاد الفيدرالي، وهي فرضية تعززت بشكل أكبر بعد مطالبات وزير الرياضة أندريا أبودي بتدخل اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية (CONI).

وفي الكواليس، يلقي موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بظلاله الثقيلة؛ حيث أفادت تقارير بأن الرئيس ألكسندر تشيفيرين قد أوضح أن أي تدخل سياسي في شؤون اتحاد كرة القدم قد يكلف إيطاليا سحب حق استضافة يورو 2032، بل وقد يصل الأمر إلى استبعاد الأندية الإيطالية من المسابقات القارية.

  • تواصل بين رابطة الدوري الإيطالي وتشيفيرين

    بعد يوم من الصمت، خرج رئيس رابطة الدوري الإيطالي إيتسيو سيمونيلي بتصريحات علنية. وقبل إدلائه بهذه التصريحات، ورد أن سيمونيلي تواصل مباشرة مع ألكسندر تشيفيرين، وتلقى إشارات واضحة وحاسمة حول المخاطر المرتبطة بأي تدخل سياسي محتمل في شؤون الاتحاد الإيطالي. وأكد سيمونيلي بعد ذلك: "الأحكام المتسرعة أو الاستنتاجات من أي نوع ليست في محلها. من واجبنا الأكيد التمسك بقرينة البراءة حتى صدور درجة التقاضي الأخيرة".

    كما أشار إلى أنه فيما يخص قضية مباراة أودينيزي وبارما في الأول من مارس 2025، فإن "كلًا من المدعي العام الفيدرالي والمدعي العام للجنة الأولمبية قد أبديا رأيهما بالفعل في بعض النقاط المتعلقة بالتحقيق". وأضاف الرجل الأول في الرابطة: "إذا ثبت أن أحداً قد أخطأ، فمن العدل أن يدفع الثمن. ولكن لا يُسمح أبداً بالتشكيك في مصداقية المنظومة ونزاهة سير البطولة".

  • مجلس الرابطة والحماية القانونية

    من المقرر أن يعقد مجلس رابطة الدوري الإيطالي اجتماعاً هذا الأسبوع لتعيين محامٍ مكلف بحماية الرابطة وإيتسيو سيمونيلي نفسه كطرف متضرر، وفقاً لما ذكره موقع "كالتشيو إي فينانزا".

    ويهدف هذا التحرك إلى الوصول لوثائق التحقيق والانضمام كطرف مدني في حال تقرر فتح باب المحاكمة.

  • الوصاية على الاتحاد الإيطالي: ماذا تنص القوانين؟

    على الصعيد التنظيمي، وفي الوقت الراهن، فإن اللجنة الأولمبية الإيطالية وحدها من تمتلك صلاحية تعيين مفوض لإدارة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وينتظر الاتحاد انعقاد الجمعية الانتخابية في 22 يونيو لاختيار رئيس جديد بعد استقالة جابرييلي جرافينا.

    وفي الأسابيع الماضية، تم التأكيد على عدم وجود مبررات كافية لفرض الوصاية، على الرغم من بعض المطالبات السياسية، ومن بينها مطالبة كلاوديو لوتيتو.

    وكان لوتيتو نفسه قد شدد أمام لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ على ضرورة صياغة نص قانوني يمنح السلطة السياسية صلاحية فرض الوصاية على الاتحاد بشكل مستقل، دون الحاجة للعودة إلى اللجنة الأولمبية.

    وتنص القوانين المعمول بها حالياً على إمكانية فرض الوصاية فقط في حالات وجود مخالفات إدارية جسيمة، أو انتهاكات خطيرة للنظام الرياضي، أو استحالة عمل الهيئات الإدارية، أو الفشل في انطلاق المسابقات الوطنية، أو إثبات وجود خلل في عمل القضاء الرياضي.

  • عقدة القضاء الرياضي وتحقيقات روكي

    وباتت مسألة سير عمل القضاء الرياضي هي المحور الأساسي والأهم في الوقت الراهن. وإذا ما تم تأكيد التهم الموجهة إلى جيانلوكا روكي أمام القضاء العادي، فإن ذلك سيسلط الضوء على واقعة قيام النيابة التابعة للاتحاد الإيطالي، قبل عام، بحفظ بلاغات مقدمة من رابطة الحكام حول انتهاكات مزعومة منسوبة لمسؤول تعيينات الحكام في الدرجتين الأولى والثانية، والذي أوقف نفسه مؤقتاً عقب تحقيقات نيابة ميلانو.

    وصرح الوزير أندريا أبودي قائلاً: "هناك طريقة واحدة فقط لحماية المنظومة الرياضية بجميع مفاصلها واحترام المشجعين والعشاق والمحبين للرياضة، بدءاً من كرة القدم: وهي الشفافية، والسرعة، والمساواة في التعامل عند مواجهة فرضيات عدم الامتثال للقواعد الرياضية، خاصة عندما يكون لها تداعيات جنائية محتملة. ويجب أن نفعل ذلك دائماً ومع الجميع".

  • "الوصاية؟ لا توجد مبررات"

    وصف المحامي ماتيا جراساني المطالبات بفرض الوصاية على الاتحاد الإيطالي بأنها عاطفية، قائلاً: "إنها ردود فعل انفعالية نابعة من العاطفة".

    على الصعيد الفني، أضاف جراساني: "فيما يتعلق بالجانب الفني، فإن أقصى ما يمكن فعله هو فرض الوصاية على رابطة الحكام. في ظل وجود رئيس مستقيل وانتظار إجراء الانتخابات، لا توجد أسباب تبرر طلب أو الحصول على الوصاية. ناهيك عن أن تأتي هذه الخطوة من السياسة، التي يجب عليها احترام استقلالية النظام الرياضي". كما أوضح المحامي: "في هذه الحالة، فإن اللجنة الأولمبية هي من يجب عليها كحد أقصى اتخاذ هذا الإجراء، وهو موقف يبدو لي مستبعداً إلى حد كبير".

    في المقابل، يرى جراساني أن تفعيل القضاء الرياضي أصبح وشيكاً: "لقد طلب المدعي العام الفيدرالي تشيني الوثائق بالفعل، وسيقوم بهدوء تام بإعداد هذا الإجراء الذي يستند إلى وقائع على درجة من الخطورة وفقاً لفرضية الاتهام. ستقوم النيابة الرياضية، التي تتميز بإجراءات أسرع من نظيرتها العادية، بتقييم الموقف من خلال تحقيقات مستقلة، ومن ثم الاستماع إلى الأطراف المعنية مباشرة".

    وحول مواقف الأفراد المعنيين أضاف: "في المجال الرياضي، لا يمكن لروكي وجيرفاسوني الاستفادة من حق التزام الصمت، بل هما ملزمان بالإجابة على جميع أسئلة المدعي العام تشيني. لنتوقع قريباً تحركات حاسمة لتقييم مدى صحة هذه الفرضيات. فهذه الوقائع تمثل عناصر حرجة ونقاط ضعف عميقة في المنظومة التحكيمية".

  • أندية الدوري الإيطالي وموقف إنتر

    وفيما يتعلق بالانعكاسات على الأندية، أوضح جراساني: "التحقيق الجنائي يضم مشتبهاً بهما فقط من المسجلين في رابطة الحكام. لا توجد أندية رياضية من الدرجة الأولى، ولا مدراء، ولا لاعبون، ولا مدربون. إنتر شأنه شأن جميع الأندية الأخرى التي قد تكون استفادت من هذه الفرضية الاتهامية، يعتبر بريئاً تماماً من الناحية الرياضية ولا علاقة له بالأمر".

    وختم المحامي حديثه قائلاً: "يجب علينا انتظار التطورات، لأن الحديث عن تورط أو مسؤولية أندية الدوري الإيطالي أعتبره أمراً سابقاً لأوانه تماماً".