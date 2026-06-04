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محمد سعيد

"عاصفتنا أمطرت ذهبًا" .. النصر يرد برسالة ساخرة على وعد الوليد بن طلال لجماهير الهلال!

النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

"العالمي" يتغنى بسلاحه الأشرس في موسم العودة لمنصة بطل الدوري

انتهى الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودي، فحسم النصر دوري روشن للمحترفين وفاز الهلال بكأس الملك، وكل الأنظار تتوجه نحو المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2026.

إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار المناوشات بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والهلال، ففي الوقت الذي حصل فيه جميع اللاعبين والأجهزة الفنية على فترة راحة طويلة لم تهدأ صراعات عملاقي الرياض في وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجماهير خلف الشاشات.

  • الوليد بن طلال يمهد للعاصفة

    نجح صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، في إشعال سوق الانتقالات الصيفية مبكرًا بين جماهير الهلال، من خلال رسالة  نارية نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".

    ويسعى الوليد بن طلال لاستعادة زعامة الهلال للكرة السعودية والآسيوية، بعدما نجح في الاستحواذ على 70% من أسهم شركة كرة القدم بنادي الهلال السعودي، في مراسم أقيمت بملعب المملكة أرينا، بحضور وفد من شركة المملكة القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيحصل الصندوق على نسبة 30%.

    ونشر الوليد بن طلال تغريدة مثيرة للجدل، اليوم الخميس، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث كتب: "هدوء ما قبل العاصفة"، وأرفق بهذه العبارة "إيموجي" القلب الأزرق في إشارة واضحة على استعداده لتجهيز مفاجأة مثيرة لجماهير الزعيم خلال الميركاتو الصيفي.


    وتسببت رسالة الوليد بن طلال في إشعال حماس جماهير الهلال، التي عاشت موسمًا صعبًا، بعدما اكتفى الزعيم بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي بعد الفوز على الخلود في الدور النهائي.

    وكانت خسارة الهلال للقب الدوري السعودي لصالح النصر، مع وداع دوري أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري بركلات الترجيح في دور الستة عشر، سببًا في صدمة لجماهير الزعيم التي تطمح في تحسن مسار الفريق في الموسم المقبل من خلال صفقات مدوية في الموسم المقبل لاستعادة الألقاب.

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  • النصر يرد برسالة ساخرة

    حساب النصر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، لم ينتظر إلا ساعات قليلة من أجل الرد على تغريدة مالك نادي الهلال الجديد، حيث نشر تغريدة تضم 4 صورًا للجماهير من مباريات سابقة للعالمي.

    وكتب حساب النصر في تغريدته: "الدعم الذي وجدناه هذا الموسم .. كان منكم أنتم .. بحضوركم .. ودعمكم .. ووقفتكم مع نصركم كنتم العاصفة التي أمطرت ذهبًا".

    وأضاف: "شكرًا لكل ما قدمتموه هذا الموسم أدامكم الله للنصر .. أدام الله النصر لكم"، وألحق بالتغريدة "إيموجي" للكأس والقلب الأصفر.


  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم تاريخي للنصر

    تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، قدم النصر موسمًا تاريخيًا، فمنذ قدوم جيسوس إلى قلعة العالمي في صيف 2025 وبعد فترة قصيرة من رحيله عن الهلال، حمل البرتغالي شعار لا بديل عن استعادة البطولات وحمل آمال النصراويين في العودة لمنصات التتويج.

    جيسوس نجح في مهمته، وقدم موسمًا للتاريخ مع النصر، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2019، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، كأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية، سواءً في بداية الموسم، أو على مداره بشكل عام.

    وبخلاف دوري روشن، فإن النصر تأهل مع جورج جيسوس إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة من الانتصارات المتتالية، قبل أن يختتم البطولة في الوصافة، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل.

    وإجمالًا.. حقق العالمي 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و7 هزائم، خلال 49 مباراة تحت قيادة جورج جيسوس، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    وجد الفريق الأول لكرة القدم في الهلال معاناة كبيرة من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 25 انتصارًا مع 9 تعادلات، في 34 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    وكان الزعيم الهلالي قد خرج من الموسم الرياضي 2025-2026 بلقب وحيد، عندما تمكن من حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الخلود بنتيجة (2-1).

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم المنصرم؛ جاء رغم بداية مثالية شهدت تألُقًا للزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث بدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ عندما قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".