عاشر الدوري الإنجليزي يحصل على أموال أكثر من بطل الليجا.. كيف يقود تيباس ريال مدريد وبرشلونة للهلاك؟!

نشر موقع "سالري ليكس" المتخصص في البيانات المالية والاقتصاد الرياضي تقريرًا مفصلًا يكشف حجم الكارثة الاقتصادية التي تعيشها الدوريات الأوروبية خارج إنجلترا.

التقرير استعرض الأرقام المتوقعة لجوائز الموسم الحالي مسلطًا الضوء على تفوق كاسح وعنيف لصالح الدوري الإنجليزي.

الأرقام تظهر حقيقة صادمة تؤكد أن صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي يجني عوائد مالية تتجاوز بكثير ما يحصل عليه بطل الدوري الإسباني المتوج باللقب.

وتذهب الإحصائيات إلى أبعد من ذلك لتؤكد أن الأندية الثلاثة التي ستهبط للدرجة الأدنى في إنجلترا ستحصل على جوائز مالية تتخطى ما يجنيه أبطال الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

بطل إنجلترا يحصد ما يقارب 223 مليون يورو بينما يكتفي بطل إسبانيا بالحصول على 180 مليون يورو فقط وهو رقم ضعيف أمام عوائد أندية النصف الأسفل من الجدول الإنجليزي التي تتجاوز حاجز 140 مليون يورو للفريق الواحد.

هذه المعطيات تضع علامات استفهام ضخمة حول خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الذي تفرغ في السنوات لفرض قيود مالية صارمة على أنديته وترك مسافة شاسعة يصعب تعويضها مع المنافس الإنجليزي الذي يغزو الأسواق العالمية.



