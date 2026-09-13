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"عار".. احتجاجات غاضبة من جماهير مانشستر يونايتد قبل الديربي!
اندلاع الاحتجاجات خارج ملعب أولد ترافورد قبل الديربي
تصاعدت حدة التوترات قبل مباراة الأحد المرتقبة بشدة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، حيث تجمّع نحو 500 مشجع خارج ملعب أولد ترافورد للاحتجاج. وأشعل الاستياء المحيط بالعقوبات المفروضة على تذاكر الموسم والخطط المقترحة لبناء ملعب جديد هذه المشاهد الغاضبة.
وجّه المشجعون غضبهم مباشرة نحو إدارة النادي، مرددين هتافات "إنهم يعاملوننا بحقارة، راتكليف وعائلة جليزر، إنهم يعاملوننا بعار"، و"يمكنكم أن تحتفظوا بملعبكم الجديد لأنفسكم". وأظهرت لقطات نشرها الصحفي ستيفن رايلستون التجمّع الأولي خارج حانة ذا بيشوب بلايز قبل أن ينتقل تدريجياً باتجاه شارع سير مات بوسبي واي.
لافتات تستهدف راتكليف والزيادات في أسعار التذاكر
وشهدت التظاهرة رفع الجماهير للعديد من اللافتات التي استهدفت الملّاك، ما وجّه رسالة واضحة بأن فترة شهر العسل مع الملاك قد انتهت. ورفع المشجعون خلال مسيرتهم لافتات كُتب عليها "جيم ليس المنشود" و"جيم لا يستطيع إصلاح هذا".
واستهدفت لافتة بارزة أخرى ارتفاع الأسعار، إذ جاء فيها: "تأخذون كل شيء من الجماهير وتحظروننا دون سبب. أسعار باهظة كلها من أجل الجشع". وأعلنت مجموعة المشجعين The 1958 أنه "تم تجاوز الخطوط الحمراء" بشأن القرارات الأخيرة للنادي. كما ردد المشجعون هتافات: "تماماً مثل عائلة جليزر، السير جيم راتكليف حقير"، ما سلّط الضوء على الشرخ العميق بين قاعدة الجماهير ومجلس الإدارة.
داخل الملعب، جماعات المشجعين تقاطع الفعاليات الجماهيرية
لم تقتصر حالة الاستياء على الشوارع المحيطة بالملعب، إذ عدّلت مجموعات المشجعين خططها في يوم المباراة تعبيرًا عن الغضب المستمر. وداخل أولد ترافورد، لم يكن هناك العرض الجماهيري التقليدي لجماهير ستريتفورد إند في مواجهة الديربي. وبدلًا من ذلك، اختارت مجموعة المشجعين تعليق لافتة واحدة لاذعة مباشرةً فوق نفق اللاعبين، كُتب عليها: "الطريقة التي تعاملوننا بها عار".
ولخّصت الأجواء عبر لافتة أخرى ظهرت خلال المسيرة، كُتب عليها: "كسرنا حصان. ودمّرتنا الأفاعي + الجرذان." وكانت الرسالة واضحة، حيث حملت مقدمة المسيرة بفخر لافتة كُتب عليها: "نريد استعادة نادينا."
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ماذا ينتظر مايكل كاريك ويونايتد؟
يتعين على مايكل كاريك الآن أن يحاول قيادة فريقه، صاحب المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط فقط من فوز واحد وتعادل واحد وهزيمة واحدة، وسط هذه الأجواء المسمومة. ويسعى الفريق إلى تحقيق فوز حيوي على إنزو ماريسكا وسيتي، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث بسجل مثالي من تسع نقاط عبر ثلاثة انتصارات. وعقب هذا الديربي المشحون، يواجه يونايتد سلسلة صعبة من المباريات حيث يتعين على الإدارة معالجة ردة الفعل الغاضبة هذه.
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