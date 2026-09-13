"عار".. احتجاجات غاضبة من جماهير مانشستر يونايتد قبل الديربي!

تصاعدت حدة التوترات قبل مباراة الأحد المرتقبة بشدة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، حيث تجمّع نحو 500 مشجع خارج ملعب أولد ترافورد للاحتجاج. وأشعل الاستياء المحيط بالعقوبات المفروضة على تذاكر الموسم والخطط المقترحة لبناء ملعب جديد هذه المشاهد الغاضبة.

وجّه المشجعون غضبهم مباشرة نحو إدارة النادي، مرددين هتافات "إنهم يعاملوننا بحقارة، راتكليف وعائلة جليزر، إنهم يعاملوننا بعار"، و"يمكنكم أن تحتفظوا بملعبكم الجديد لأنفسكم". وأظهرت لقطات نشرها الصحفي ستيفن رايلستون التجمّع الأولي خارج حانة ذا بيشوب بلايز قبل أن ينتقل تدريجياً باتجاه شارع سير مات بوسبي واي.



