"الخروج مرة أخرى، وإيطاليا تغيب عن كأس العالم مرة أخرى: هذه فضيحة لا يمكن قبولها. يجب إعادة بناء كرة القدم الإيطالية، ويجب أن يبدأ ذلك باستقالة غابرييل غرافينا"، هذا ما صرح به حزب "ليغا"، ثاني أكبر حزب في الحكومة الإيطالية، في بيان صحفي.
"عار لا يُقبل": سياسيون يطالبون باستقالة رئيس الاتحاد عقب الكارثة الكبرى التي تعرضت لها إيطاليا في كأس العالم
لكن غرافينا لا يريد سماع أي شيء عن الاستقالة. "لقد عقدنا اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل. أفهم المطالبة بالاستقالة الفورية، لكن مثل هذه القرارات تقع، وفقاً للنظام الأساسي، على عاتق مجلس إدارة الاتحاد"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن غرافينا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإيطالي منذ عام 2018. كما طلب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من المدرب جينارو غاتوسو "البقاء في منصبه"، على حد قوله.
- AFP
مستقبل المدير الرياضي جانلويجي بوفون غير مؤكد أيضًا
وأضاف جرافينا قائلاً: "المسؤولية الموضوعية عن هذا الوضع تقع على عاتق الاتحاد، وهي تقع على عاتقي أنا". ويرى جرافينا أن هناك "أزمة كبيرة، ويجب إعادة هيكلة كرة القدم الإيطالية". لكنه شدد بعد الخروج الثالث على التوالي من كأس العالم على أن الأمر لا يقتصر على الاتحاد وحده: "هناك الدوريات، وهناك الأندية. ولذلك، نحتاج إلى تفكير شامل حول ما يجب تغييره".
كما أن مستقبل المدير الرياضي جانلويجي بوفون أصبح مجهولاً بعد الخسارة 1-4 بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك مساء الثلاثاء. "علينا أن نأخذ وقتنا بعد هذه الهزيمة. الموسم ينتهي في يونيو. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سأظل تحت تصرف الاتحاد الذي أظهر ثقته بي"، قال بوفون. "كان هدفنا هو التأهل لكأس العالم. هذه الهزيمة مؤلمة، وهناك خطر"، أضاف، "أن لا يتصرف المرء بعقلانية بسبب خيبة الأمل".