"عار لا يُقبل": سياسيون يطالبون باستقالة رئيس الاتحاد عقب الكارثة الكبرى التي تعرضت لها إيطاليا في كأس العالم

وأضاف جرافينا قائلاً: "المسؤولية الموضوعية عن هذا الوضع تقع على عاتق الاتحاد، وهي تقع على عاتقي أنا". ويرى جرافينا أن هناك "أزمة كبيرة، ويجب إعادة هيكلة كرة القدم الإيطالية". لكنه شدد بعد الخروج الثالث على التوالي من كأس العالم على أن الأمر لا يقتصر على الاتحاد وحده: "هناك الدوريات، وهناك الأندية. ولذلك، نحتاج إلى تفكير شامل حول ما يجب تغييره".

كما أن مستقبل المدير الرياضي جانلويجي بوفون أصبح مجهولاً بعد الخسارة 1-4 بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك مساء الثلاثاء. "علينا أن نأخذ وقتنا بعد هذه الهزيمة. الموسم ينتهي في يونيو. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سأظل تحت تصرف الاتحاد الذي أظهر ثقته بي"، قال بوفون. "كان هدفنا هو التأهل لكأس العالم. هذه الهزيمة مؤلمة، وهناك خطر"، أضاف، "أن لا يتصرف المرء بعقلانية بسبب خيبة الأمل".