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عودة بعد غياب ستة أشهر.. زلاتان إبراهيموفيتش ينهي خلافاته في ميلان!
أيقونة يعود إلى ميلانيلو بعد طول انتظار
عاد إبراهيموفيتش رسميًا إلى قلب الأحداث في ميلان، بعدما رجع إلى مركز ميلانيلو التدريبي الخاص بالنادي للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر. ووفقًا لتقارير سكاي سبورت إيطاليا، فقد كان المهاجم السابق والمستشار الحالي لدى ريدبيرد حاضرًا صباح يوم الإثنين لمتابعة الفريق الأول وهو يستعد لاستحقاقاته الأوروبية المقبلة.
وأبدى الأسطورة السويدي اهتمامًا كبيرًا بالحصة الصباحية، إذ راقب عن كثب اللاعبين وهم يتدربون تحت إشراف المدرب روبن أموريم. ويأتي عودة إبراهيموفيتش في وقت بالغ الأهمية، إذ يستعد ميلان لبدء مشواره في الدوري الأوروبي "يوروبا لي[" باستضافة بنفيكا يوم الأربعاء، وسط توفير حضوره دفعة معنوية كبيرة للفريق.
- Getty Images Sport
نهاية التجميد الذي أعقب حقبة أليجري
يعود سياق غياب إبراهيموفيتش الذي دام ستة أشهر إلى النهاية الدرامية للحقبة التدريبية السابقة في سان سيرو. ففي آخر مرة شوهد فيها النجم المخضرم في ميلانيلو، دخل بحسب التقارير في "مواجهة قوية" مع المدرب السابق لميلان ماسيميليانو أليجري.
وتزامنت تلك الفترة من التوتر مع سلسلة نتائج صعبة لميلان، الذي أنهى الموسم في النهاية في المركز الخامس بالدوري الإيطالي وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وأدت تداعيات ذلك الموسم المخيب للآمال إلى إقالة أليجري في اليوم التالي لانتهاء الموسم.
استمرار الشراكة مع جيري كاردينالي
عقب ذلك الصدام، بدا أن إبراهيموفيتش تراجع إلى الخلف في مشروع ميلان لما تبقى من الموسم، ما جعل مستقبله مع النادي محاطًا بالغموض. وكان الجماهير قد شطبوه إلى حد كبير من حساباتهم، إذ أمضى الصيف يعمل محللًا لدى فوكس سبورتس خلال كأس العالم، بل تغيّب عن فعاليات بارزة للنادي مثل حفل تكريم فرانكو باريزي.
لكن بعد محادثات لتصفية الأجواء خلال الصيف، عاد المهاجم السابق إلى الصورة. وعلى الرغم من غيابه الجسدي عن ميلانيلو في الأشهر الأخيرة، ظل إبراهيموفيتش شخصية محورية، حيث شددت سكاي سبورت على أن تعاونه مع المالك جيري كاردينالي بقي «نشطًا للغاية» طوال فترة ابتعاده. وبصفته مستشارًا رئيسيًا لريدبيرد، بات الآن منخرطًا بالكامل مرة أخرى، مؤديًا دور همزة الوصل بين الإدارة والقسم الرياضي.
- Getty Images Sport
تعادلات أخيرة توقف زخم الفريق في الدوري
على الصعيد المحلي، يحتل ميلان حاليًا المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد ثماني نقاط من مبارياته الأربع الأولى. استهل الروسونيري مشوارهم في الدوري بفوزين متتاليين على تورينو وفينيسيا، لكنهم فرّطوا في نقاط بعد ذلك إثر تعادلين متتاليين خارج الديار أمام يوفنتوس ولاتسيو. وبعد المهمة الأوروبية منتصف الأسبوع أمام بنفيكا، سيستضيف فريق أموريم ليتشي على ملعب سان سيرو يوم الأحد في آخر مبارياته قبل التوقف الدولي.
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