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عادوا متأخرًا وألغوا ركلات الجزاء.. فوضى في ودية تشيلسي الأخيرة ضد جوهور دار التعظيم!
هدف التعادل المتأخر يسبق حالة من الارتباك
انزلقت المباراة الودية التي خاضها تشيلسي في فترة التحضير للموسم ضد فريق جوهور دار التعظيم في ماليزيا إلى حالة من الفوضى بعد مواجهة ساخنة انتهت بالتعادل 3-3.
تقدم الفريق الماليزي مبكراً بهدف سجله عارف أيمن هانابي، قبل أن يقلب ليام ديلاب مجريات المباراة رأساً على عقب بتسجيله هدفين سريعين من ركلتي جزاء، لكن أوسكار أريباس وبرجسون أعادا التقدم لفريق جوهور دار التعظيم.
وأنقذ الهدف الذاتي الذي سجله أنطونيو كريستيان في الدقائق الأخيرة تشيلسي من الهزيمة، لكن الدراما تصاعدت عندما تم إلغاء ركلات الترجيح المتوقعة من جانب واحد.
تشيلسي يعترض
شعر المتفرجون داخل الملعب بالحيرة عندما توجه الفريقان على الفور إلى النفق، على الرغم من وجود اتفاق على أن ركلات الترجيح ستحسم المباراة في حالة التعادل.
وعندما رأى كيفن كامبيلو، مدير عمليات الفريق الأول في تشيلسي، الفريق المنافس وحكام المباراة يغادرون الملعب، شوهد وهو يخوض جدالًا حادًا على خط التماس، وهو يصرخ في وجه الحكم قائلاً: «هذا منصوص عليه في العقد».
ورغم الاحتجاجات الشديدة من طاقم العمليات في فريق «البلوز»، ظل القرار ثابتًا، وانتهت المباراة رسميًا بشكل مفاجئ دون فائز.
بطل ماليزيا يحافظ على سلسلة انتصاراته
وشهدت هذه المباراة التي اتسمت بالتوتر تمكن فريق جوهور دار التعظيم من تمديد سلسلة عدم الهزيمة التي بدأت منذ أبريل 2021، لكن التعادل جاء بتكلفة باهظة على تشيلسي.
فقد اضطر مامادو سار إلى الانسحاب أثناء الإحماء رغم إدراجه في التشكيلة الأساسية، بينما انهمر المدافع آرون أنسيلمينو بالبكاء بعد أن اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 29.
وتلقي هذه الضربة المزدوجة في خط الدفاع بظلالها على جولة تشابي ألونسو التحضيرية للموسم الجديد قبل عودة الفريق إلى أوروبا.
- VCG
اختبارات العودة إلى أوروبا تقيس مدى الاستعداد
يتعين على تشيلسي الآن إعادة تركيزه بسرعة، حيث يعود الفريق إلى أوروبا لخوض آخر مباراة استعدادية له ضد ريال سوسيداد يوم السبت. ويواجه ألونسو مهمة ملحة تتمثل في إصلاح خط الدفاع الهش، مع تقييم اللياقة البدنية لكل من سار وأنسيلمينو قبل انطلاق الموسم الجديد. وستشكل المباراة الافتتاحية القادمة للفريق في الدوري الإنجليزي ضد فولهام اختبارًا صعبًا للاستعدادات التكتيكية لفريق غرب لندن وعمق تشكيلته.
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