في سن الثامنة عشرة فقط، يجد أيوب بوعدي نفسه بالفعل في قلب جدل يتجاوز حدود الملعب بكثير. لاعب خط وسط فريق ليل، الذي نشأ في شمال فرنسا، يجذب انتباه منتخبين كبيرين: منتخب فرنسا لكرة القدم ومنتخب المغرب لكرة القدم. وفي الوقت الذي يبدو أن الميزان يميل لصالح أسود الأطلس، تحدث عادل رامي ليوجه له رسالة مليئة بالخبرة.
"من الصعب الاختيار بين أمك وأبيك" .. عادل رامي يوجه رسالة إلى أيوب بوعدي بخصوص المغرب
مستقبل دولي لا يزال غامضاً
منذ عدة أيام، يتردد اسم أيوب بوعدي بشكل متكرر في أخبار المنتخبات الوطنية. وفقًا لعدة وسائل إعلامية، منها «فوت ميركاتو» و«لو 360 سبورت»، قد يتلقى لاعب خط وسط نادي ليل قريبًا دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي لكرة القدم.
لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي بعد. ومع ذلك، أثارت هذه الاحتمالية بالفعل العديد من ردود الفعل في عالم كرة القدم. يمثل اللاعب، الذي لعب لفترة طويلة مع منتخبات الشباب للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أحد أكثر اللاعبين الواعدين في جيله في مركز لاعب خط الوسط.
عادل رامي واجه هذه المعضلة
في خضم هذا الجدل، قرر عادل رامي التحدث علنًا يوم الأحد الماضي على قناة «Ligue 1+». فالمدافع السابق، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018، لديه قصة تشبه إلى حد كبير قصة الشاب من ليل.
وهو أيضاً فرنسي-مغربي، وقد لعب في صفوف ليل خلال مسيرته، لذا فهو يتفهم تماماً مدى تعقيد مثل هذا الاختيار. وقد كتب رسالة موجهة مباشرة إلى اللاعب.
وقال رامي:"يتم الحديث كثيرًا عن هذا الموضوع، لكننا لا ندرك مدى تعقيد وحساسية اتخاذ مثل هذا القرار. لقد مررت بنفس التجربة وأتذكر أنني كنت أجلس في غرفتي أفكر وأشعر بالحزن لأن الأمر ليس سهلاً. لا سيما أنه مطلوب من قبل دولتين رائعتين هما فرنسا والمغرب".
الاستماع إلى قلبك قبل كل شيء، النصيحة الأخيرة من بطل العالم السابق
وبعد هذه الشهادة الشخصية، واصل عادل رامي حديثه مشيرًا إلى ندرة مثل هذه الحالة: "قلة من اللاعبين يتمتعون بهذا الثراء. المنتخب الفرنسي هو أحد أكبر المنتخبات في العالم، والمغرب هو أحد أكثر المنتخبات تقدماً. الأهم ليس ضغط الناس وشبكات التواصل الاجتماعي، بل قلبك. من الصعب الاختيار بين أمك وأبيك"، أضاف اللاعب السابق في المنتخب الفرنسي.
كلام يذكرنا بأن القرار يتجاوز بكثير الجانب الرياضي البسيط. قبل أن يختتم رسالته، أخذ عادل رامي مسافة من هذا النقاش الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة: "لكن لنضع الأمور في نصابها: نحن نتحدث عن اللعب، عن كرة القدم وعن الرياضة. اختر المكان الذي تشعر فيه بالسعادة والفخر والفائدة الأكبر. مهما كان قرارك، احترم هذا الاختيار وابذل قصارى جهدك من أجل هذا القميص. في النهاية، كرة القدم ملك لمن يلعبونها بصدق. نحن معك. أتمنى لك التوفيق. لكنها تبقى مجرد رياضة".
صعود سريع مع ليل
في الوقت الذي تثير فيه المناقشات حول مستقبله الدولي حماس المشجعين، يواصل أيوب بوعدي تطوره مع نادي ليل ويجذب أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.
تدرب لاعب الوسط في النادي، وترك بصمة واضحة منذ وقت مبكر. وقع أول عقد احترافي له وهو في سن 15 عامًا فقط، وهو رقم قياسي في سن مبكرة.
في الموسم الحالي 2025-2026، يخوض اللاعب الأيمن بالفعل عامه الثالث في التشكيلة الاحترافية التي يديرها برونو جينيسيو. ويمنحه المدرب ثقة تامة.
ودليل على هذه المكانة المهمة: شارك بوعدي في 21 مباراة من أصل 24 مباراة في الدوري الفرنسي التي خاضها هذا الموسم.