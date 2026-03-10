Imago
ترجمه
ظهور مفاجئ لنجم ريال مدريد وإنتر السابق في الدرجة الرابعة يتحول إلى كابوس مع خصم نقاط من ناديه الجديد بسبب جدل حول التبديل
عودة سنايدر محفوفة بادعاءات مخالفة القواعد
وفقًا لصحيفةAlgemeen Dagblad، تعرضت عودة سنايدر المرتقبة إلى الملاعب لصدمة فورية. لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق البالغ من العمر 41 عامًا خاض مباراته الأولى مع OSM'75، وهو فريق هولندي هواة من الدرجة الرابعة، يوم السبت.
وتوافد أكثر من 1000 متفرج إلى ملعب Sportpark Fazantenkamp لمشاهدة اللاعب الدولي الهولندي الذي خاض 134 مباراة دولية. لكن الأجواء الاحتفالية التي أعقبت فوز الفريق بصعوبة سرعان ما تلاشت عندما ظهرت مزاعم بشأن مخالفة القواعد الفنية المتعلقة بفترات التبديل المستخدمة، مما ألقى بظلال من الشك على النتيجة بأكملها.
- AFP
Focus'07 تطالب الاتحاد الهولندي لكرة القدم باتخاذ إجراءات
تدور الجدل حول العدد الدقيق لفترات التبديل المستخدمة خلال المباراة. في حين أن لوائح الهواة تسمح بشكل صارم بعدد محدد من التغييرات، يُزعم أن مدرب OSM'75 بيري فان ويك استخدم أربع فترات منفصلة لإدخال لاعبين، وهو ما يزيد عن الفترات الثلاث المسموح بها.
وأكد مدرب فريق Focus’07 نييلز بوش أن ناديه اتخذ إجراءات رسمية بعد مراجعة لقطات المباراة. وقال بوش: "بصراحة، لم ألاحظ ذلك على الإطلاق، لكنني سمعت عنه بعد المباراة. وبناءً على الصور، توصلت إلى نفس النتيجة، وقد رفعنا هذه المسألة إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)".
المدير يدافع عن استراتيجيته وسط مخاوف من خصم نقاط
وأشار متحدث باسم الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى أنه يجب اتباع الإجراءات التأديبية الرسمية قبل فرض أي عقوبات. إذا تم قبول احتجاج الفريق المنافس، فقد يفقد OSM’75 النقاط الثلاث التي جعلته يتقدم بفارق نقطتين عن صدارة جدول الترتيب.
على الرغم من العاصفة التي تهدد بالاندلاع، لا يزال فان ويك متفائلًا بأن الفوز سيبقى دون عقوبة. وقال: "لم أشاهد الصور بعد ولا أستطيع تذكر جميع التبديلات. ربما يكون الأمر سوء فهم، لأننا استبدلنا لاعبًا مصابًا بجرح في الرأس. بعد ذلك، لم يقل الحكم شيئًا عن ذلك".
- AFP
لاعب خط الوسط المخضرم يتذكر بدايته الحلوة والمرة في عالم الهواة
تحدث سنايدر عن الموقف المتوتر خلال ظهوره التلفزيوني على قناة Ziggo، وظل متفائلاً على الرغم من الصداع البيروقراطي الذي أعقب ظهوره لمدة 20 دقيقة. وعلق اللاعب المخضرم قائلاً: "كان أحد التبديلات، وفقاً لمدربنا، بسبب إصابة في الرأس، وهذا مسموح به. ربما يكون هناك سوء تفاهم".
واعترف بأن الجهد البدني كان أكبر من المتوقع، نظراً لرحلاته الأخيرة من لوس أنجلوس. ومع ذلك، أضاف سنايدر: "لا يزال كرة القدم أفضل لعبة، لذا إذا كان بإمكانك لعبها، فلماذا تتخلى عنها؟ سيكون من المؤسف أن يتم قبول هذا الاحتجاج، على الرغم من أنني قضيت أمسية ممتعة على أي حال".
