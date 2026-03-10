ظهور مفاجئ لنجم ريال مدريد وإنتر السابق في الدرجة الرابعة يتحول إلى كابوس مع خصم نقاط من ناديه الجديد بسبب جدل حول التبديل

وفقًا لصحيفةAlgemeen Dagblad، تعرضت عودة سنايدر المرتقبة إلى الملاعب لصدمة فورية. لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان السابق البالغ من العمر 41 عامًا خاض مباراته الأولى مع OSM'75، وهو فريق هولندي هواة من الدرجة الرابعة، يوم السبت.

وتوافد أكثر من 1000 متفرج إلى ملعب Sportpark Fazantenkamp لمشاهدة اللاعب الدولي الهولندي الذي خاض 134 مباراة دولية. لكن الأجواء الاحتفالية التي أعقبت فوز الفريق بصعوبة سرعان ما تلاشت عندما ظهرت مزاعم بشأن مخالفة القواعد الفنية المتعلقة بفترات التبديل المستخدمة، مما ألقى بظلال من الشك على النتيجة بأكملها.