ظهور أول ضد باريس .. بايرن ميونخ يعلن عن قميصه الجديد

كشف نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الرسمي الجديد، حيث يتصدر هاري كين الحملة الترويجية. ويحتفظ القميص بالألوان الحمراء والبيضاء الشهيرة للنادي، مع إدخال تصميم عصري أنيق يهدف إلى المزج بين التقاليد والأداء.

وصنعت شركة «أديداس» هذا القميص الذي يتميز بخطوط رفيعة وقصة انسيابية مصممة خصيصًا للمنافسات رفيعة المستوى. ويأتي هذا الإطلاق في لحظة حاسمة بالنسبة للعملاق البافاري، الذي يستعد لخوض مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.







