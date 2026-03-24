"ظننت أن الأمر قد انتهى!" - راسموس هوجلوند يتحدث بصراحة عن الثمن الباهظ الذي دفعه بسبب معاناة مانشستر يونايتد قبل أن "يستعيد متعة كرة القدم" في نابولي
التكفير في نابولي
في حديثه إلى قناة TV2 الدنماركية، أعرب هوجلوند عن امتنانه الكبير لنادي نابولي لتوفيره له منصة لاستعادة ثقته بنفسه بعد فترة صعبة قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد أصبح المهاجم شخصية محورية في تشكيلة أنطونيو كونتي، مستعيداً المستوى الذي جعله في الأصل أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين طلباً في أوروبا.
انضم المهاجم الدنماركي إلى مانشستر يونايتد قادماً من أتالانتا في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023. ومع ذلك، عانى من صعوبة في تشكيل تهديد هجومي مستمر في أولد ترافورد، حيث سجل 26 هدفاً فقط في 95 مباراة في جميع المسابقات خلال موسميه الأولين قبل أن يتم إعادته إلى الدوري الإيطالي في صفقة إعارة أولية.
"هنا، اكتشفت من جديد متعة لعب كرة القدم. بدا أن كل شيء قد انتهى، حتى أنهم قالوا ذلك في الدنمارك، لكنني لم أستسلم أبدًا وكنت دائمًا أؤمن بذلك. لا يمكنك أن تكون دائمًا في أفضل حالاتك، وأنا أعلم جيدًا أنه لا يزال عليّ العمل والتحسين كثيرًا. أنا انتقادي جدًا تجاه هذا الأمر. الآن في الدنمارك يقولون إنني عدت إلى قلب المشروع، لأنني أعمل وأسجل أهدافًا أكثر بكثير"، كشف هوجلوند.
الابتعاد عن أولد ترافورد
جاءت عودة المهاجم إلى الدوري الإيطالي بعد فترة أخيرة محبطة مع مانشستر يونايتد، حيث أدت التوقعات العالية وقلة الاستقرار إلى تعرضه لانتقادات شديدة من الجماهير. ويظل هوجلوند صريحًا بشأن مستويات أدائه خلال الفترة التي قضاها في إنجلترا، معترفًا بأن تغيير الأجواء كان ضروريًا لتطوره كلاعب.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الفترات الأخيرة في مانشستر يونايتد، لم أكن في أفضل حالاتي، وأنا أدرك ذلك، لكن الآن تغيرت أمور كثيرة. لقد نضجت أكثر".
مستقبل دائم في إيطاليا؟
أعجب نابولي بأداء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لدرجة أنه قرر جعل بقائه في ملعب دييغو أرماندو مارادونا ترتيبًا طويل الأمد. وعلى الرغم من أن الصفقة بدأت في البداية على أساس الإعارة، فقد أبدى النادي نيته تفعيل البنود المالية اللازمة للاحتفاظ باللاعب الدنماركي في صفوفه بشكل دائم.
وقد أوضح المدير الرياضي جيوفاني مانا الموقف مؤخرًا، مؤكدًا أن هوجلوند سيبقى في النادي.
وقال: "لا شك في ذلك. سيبقى راسموس هوجلوند هنا. لدينا التزام بالشراء من مانشستر يونايتد، إذا تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه موجود في خططنا رغم هذا الشرط".
بعد تسجيله 13 هدفاً وصنع هدفين في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن النادي مقتنع بأنه الرجل المناسب لقيادة الهجوم في السنوات القادمة.
الأنظار تتجه نحو النجاح الدولي
وبصرف النظر عن نجاحاته المحلية، يركز هوجلوند على قيادة منتخب الدنمارك في مبارياته الدولية، بما في ذلك مباراة الملحق الحاسمة في تصفيات كأس العالم ضد مقدونيا. وهو يعتقد أن مستواه الجيد مع النادي سينعكس إيجابياً على منتخب بلاده في سعيه للتأهل.
واختتم المهاجم قائلاً: "أنا مقتنع بأننا سنتمكن في النهاية من التأهل. مقدونيا فريق جيد، ولكن مع كامل الاحترام، نهدف إلى الفوز عليها حتى لا نضيع هذه الفرصة. نحن لا نلعب ضد فرنسا أو ألمانيا".