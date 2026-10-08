ظلم نفسه بالجنسية | وسام بن يدر .. فضل "جحيم ديشان" على جنة تونس وحلم المونديال انتهى بـ"المحاكم"!

25 مايو 2024، تاريخ فاصل في حياة وسام بن يدر، عندما أعلن نادي موناكو عن انتهاء رحلة صاحب الأصول التونسية، ليذهب بعدها إلى طريق "اللاعودة"، وينتهي به الأمر بلا نادٍ منذ الصيف الماضي.

ابن مدينة سارسيل، عندما تشاهده في منطقة الجزاء، تجد مهاجمًا يعرف طريق الشباك من كل الطرق، بارع في تمرير الكرة من فوق الحارس، والمسدد الأول لركلات الجزاء، والقنّاص الذي يسدد على الطائر.

مهاجم ذو حس استثنائي، أحرز 70 هدفًا مع إشبيلية، و71 هدفًا بقميص تولوز، وسجّل رقمًا قياسيًا، كثاني هدافي موناكو عبر تاريخه، بـ118 هدف، ورغم ذلك، إلا أنه لم يقنع ديدييه ديشان، ليعتمد عليه بشكل أساسي، مع منتخب فرنسا، في الوقت الذي كان نبيل معلول، والجامعة التونسية، يحاولان إقناع وكيل أعماله بتمثيل نسور قرطاج، بل إن مسؤولي الاتحاد تواصلوا مع اللاعب في خمس مناسبات مختلفة، إلا أنه أعلنها صراحة، أنه ينتظر الفرصة مع "الديوك"، ويتمنى أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في قارة أوروبا، حتى أعلن الاتحاد التونسي عن إغلاق ملفه نهائيًا.

وقبل ثلاثة أشهر من كأس العالم 2018، جاء الاستدعاء الدولي الأول لابن يدر، في مباراة "ودية" أمام كولومبيا، إلا أن 17 دقيقة لم تقنع ديشان، وفي النهاية، قرر ديدييه استبعاده من مونديال روسيا الذي كان شاهدًا على تتويج فرنسا، ورغم أنه كان ليعض أصابع الندم، إذا ما قرر ارتداء قميص النسور في البطولة، التي غادرتها تونس بانتصار وحيد ضد بنما وخروج مبكر من دور المجموعات، إذا ما شاهد البلد الذي وُلد به، يتوج باللقب العالمي، إلا أنه اختار الطريق الذي لم يضمن له أي تواجد في تلك البطولة.