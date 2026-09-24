ظلم نفسه بالجنسية | ستيفان الشعراوي .. والده من محافظة صلاح واحتفال الأهرامات لم ينقذ إيطاليا من "لعنة الفراعنة"!

وبالعودة إلى عام 2016، وبينما كان يتشارك مع محمد صلاح، احتفالية "الأهرامات" بقميص الجيالوروسي، قال ستيفان الشعراوي إنه ليس نادمًا على عدم اختياره اللعب لمنتخب مصر، وكان تبريره آنذاك بأن مساره نحو تمثيل منتخب إيطاليا الأول كان طبيعيًا.

وقتها، كان المحلل المصري أحمد حسام ميدو، قد وجه طلبًا إلى الشعراوي، عبر فضائية "بي إن سبورتس"، بأن يتحدث بالعربية، إلا أن ستيفان اعتذر له، بأنه لا يتقن اللغة، ليكتفي ميدو بمطالبته له مازحًا "خلّي بالك من صلاح".

ورغم أن الآتزوري فشل في التأهل إلى مونديال روسيا، إلا أن ستيفان الشعراوي أعاد نغمة عدم الندم على عدم ارتداء قميص الفراعنة، حيث قال "أحب مصر؛ إنها بلد عظيم، ولكنّي ولدت في إيطاليا، وكانت رغبتي في اللعب للآتزوري".

الشعراوي الذي سجل في جميع الفئات السنية للآتزوري، منذ منتخب تحت 16 عامًا، وما بين الناشئين والشباب، وصولًا إلى المنتخب الأول الذي مثله في 32 مباراة دولية، وسجل 7 أهداف، كانت مسيرته في إيطاليا، أشبه بـ"السمك في المياه"، فاللاعب الذي لقّبه موناكو بـ"الفرعون"، لم يطل بقاؤه لأكثر من موسم مع النادي الفرنسي، وذهب للاحتراف في شانجهاي الصيني، لعامين، إلا أنه ضحّى بالراتب الضخم، من أجل العودة إلى روما، ولذلك فإن لاعب جنوى الحالي، كان من المنطقي أن يكون "لا" للفراعنة.

ولكن ما لم يدركه الشعراوي، بأن السنوات ستمرّ، وسيصير زميله، ابن قرية نجريج، الذي تتقاسم جذوره معه بالعودة إلى محافظة الغربية، والذي شاركه احتفال "الأهرامات"، سيصبح النجم رقم "1" في منتخب مصر، ليتأهل معه إلى نسختين من أصل ثلاث في كأس العالم "2018، 2026"، ويصنع التاريخ في مونديال أمريكا الشمالية، بالتأهل إلى ثمن النهائي، في الوقت الذي فشلت فيه إيطاليا، صاحبة الألقاب الأربعة، في التأهل للمونديال في آخر ثلاث نسخ.

ومع وصول الشعراوي لسن الـ33، فإنه لم يرتدِ قميص الآتزوري منذ مباراة سويسرا، في ثمن نهائي يورو 2024، كما أنه لم يتواجد في قائمة إيطاليا، الفائزة بلقب كأس أمم أوروبا 2020، ومع عودة روبرتو مانشيني، لقيادة المنتخب الأزرق، فإنه غير متواجد ضمن حساباته أيضًا، بعد إعلان قائمته الأولى في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، ليظلّ السؤال هو: "هل أخطأ الفرعون الإيطالي في عدم اختيار مصر؟".