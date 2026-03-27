في لحظة من الفوضى العارمة على ملعب ويمبلي، نجا أوغارتي من البطاقة الحمراء رغم أنه بدا وكأنه تلقى إنذارين من الحكم سفين جابلونسكي. فقد حصل اللاعب الدولي الأوروغوايي على بطاقة صفراء أولى بسبب تدخل غير مناسب في الشوط الثاني، وهو قرار لفت الانتباه بوضوح مع تقدم المباراة.

تصاعدت حدة الأحداث في الدقيقة 81 بعد أن افتتح بن وايت التسجيل لصالح إنجلترا. كان أوغارتي من بين اللاعبين الأمريكيين الجنوبيين الذين احتجوا على الهدف، مما دفع جابلونسكي إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية. ومع ذلك، وبدهشة من الحاضرين في الملعب، لم تتبع ذلك بطاقة حمراء، وظل لاعب الوسط على أرض الملعب.