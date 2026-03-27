ظلم لإنجلترا! الحكم يتجاهل إشهار البطاقة الحمراء للاعب الأوروغوايي مانويل أوغارتي رغم حصوله على إنذارين في لحظة غريبة خلال مباراة ودية
حيرة في ويمبلي بعد أن نجا أوغارتي من الطرد
في لحظة من الفوضى العارمة على ملعب ويمبلي، نجا أوغارتي من البطاقة الحمراء رغم أنه بدا وكأنه تلقى إنذارين من الحكم سفين جابلونسكي. فقد حصل اللاعب الدولي الأوروغوايي على بطاقة صفراء أولى بسبب تدخل غير مناسب في الشوط الثاني، وهو قرار لفت الانتباه بوضوح مع تقدم المباراة.
تصاعدت حدة الأحداث في الدقيقة 81 بعد أن افتتح بن وايت التسجيل لصالح إنجلترا. كان أوغارتي من بين اللاعبين الأمريكيين الجنوبيين الذين احتجوا على الهدف، مما دفع جابلونسكي إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية. ومع ذلك، وبدهشة من الحاضرين في الملعب، لم تتبع ذلك بطاقة حمراء، وظل لاعب الوسط على أرض الملعب.
المسؤولون يتراجعون عن قرار البطاقة الصفراء الثانية
وبينما كان المشجعون ينتظرون طرده، أفادت التقارير أن الحكم الرابع أعلن إلغاء البطاقة الصفراء الثانية. وأتاح هذا التطور الغريب لأوغارتي مواصلة اللعب حتى تم استبداله بإميليانو مارتينيز في الدقيقة 87، مما أنقذه من التعرض للإيقاف.
وأشارت تقارير ما بعد المباراة إلى أن المسؤولين ادعوا أن البطاقة الصفراء الأولى كانت موجهة إلى خوسيه ماريا جيمينيز. لكن هذا لم يرضي المراقبين.
دراما ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة تزيد من حدة الجدل
سيطر الحكم على مجريات ليلة بدأت كمباراة ودية هادئة. وبلغ التوتر ذروته عندما اعتبر الحكم أن وايت، الذي عاد إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى منذ عام 2022، قد ارتكب خطأً ضد فيديريكو فيناس. وأثار قرار الحكم بالإشارة إلى نقطة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) غضبًا شديدًا في صفوف المنتخب الإنجليزي.
كان هاري ماجواير صريحًا بشكل خاص بعد التعادل 1-1، ورفض أن يتحفظ في تقييمه لأداء جابلونسكي. ووصف مدافع مانشستر يونايتد قرار ركلة الجزاء بأنه "سخيف" و"ضعيف" في حديثه إلى قناة ITV.
فالفيردي يحقق التعادل وسط فوضى تحكيمية
سجل فيدي فالفيردي ركلة الجزاء المثيرة للجدل، ليضمن انتهاء المباراة بالتعادل. ورغم أنها أُعلن عنها على أنها مباراة تحضيرية، إلا أن التركيز ظل منصبًا بالكامل على القرارات المتقلبة للحكام الألمان.
وقد تركت حقيقة أن أوغارتي أكمل المباراة على الرغم من حصوله على بطاقتين صفراوين منفصلتين طعمًا مرًا. ولا تزال القصة تتطور حول سبب تغيير سجل المباراة على الفور، مما حرم إنجلترا من فرصة مواجهة 10 لاعبين خلال المراحل النهائية في ويمبلي.