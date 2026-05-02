ظلم الكبار.. رفاهية بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان التي لا يملك ليفربول وريال مدريد ربعها!

شهدت الملاعب الأوروبية اليوم تعادلين مثيرين لقطبي الكرة في ألمانيا وفرنسا حيث تعثر بايرن ميونخ أمام هايدنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها بينما تعادل باريس سان جيرمان مع لوريان بهدفين لمثلهما قبل أيام من لقاء الإياب المنتظر بينهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم حالة الغضب التي انتابت الجماهير إلا أن هذه النتائج لم تؤثر فعلًا على مشوار الفريقين نحو منصات التتويج المحلية حيث تظل الصدارة مضمونة بأرقام مريحة وفوارق واسعة عن أقرب الملاحقين.

يعكس هذا المشهد حجم الرفاهية التي يتمتع بها هذا الثنائي في دوريات تم حسمها إكلينيكيًا مما يمنحهما ميزة ذهنية وبدنية لا تتوفر لخصومهما في دوري أبطال أوروبا.



