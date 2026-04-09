طُلِب من محمد صلاح الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) و«أن يكون نجماً خارقاً مثل ليونيل ميسي»، بعدما تم تحديد «سبب كبير» لمعاناته مع ليفربول
هل ينادي الحلم الأمريكي صلاح؟
بينما يستعد صلاح للرحيل عن ليفربول، يعتقد شميتسر أن الولايات المتحدة توفر المسرح المثالي للفصل التالي. وفي حديثه عبر BetVictor، اقترح الدولي التشيكي السابق أن الثقافة المتنامية لكرة القدم في الولايات المتحدة تجعلها وجهة أكثر جاذبية من الدوري السعودي للمحترفين. وقال: "محمد صلاح إلى الدوري الأمريكي أم السعودي؟ يعتمد الأمر على الثقافة التي يريد الذهاب إليها، لكنهم سيحبونه في كل مكان. أعتقد أنه في الولايات المتحدة، بالنسبة لي، كرة القدم تنمو هناك. الملاعب بدأت تمتلئ. الأجواء جيدة. لو كنت في مكانه، لذهبت إلى الولايات المتحدة. لكن سنرى ما الذي سيقرره. ربما يفاجئنا ويمكنه أن يبقى في أوروبا. لا أحد يعرف. لكن في الولايات المتحدة، سيكون نجماً عملاقاً مثل ليونيل ميسي".
"السبب الكبير" وراء تراجع مستوى صلاح
مع خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لم يتمكن صلاح من تكرار المستوى المذهل الذي جعله يسجل 29 هدفًا في الدوري ويقود ليفربول تقريبًا بمفرده إلى اللقب العام الماضي. وفي حديثه عن هذا التراجع الحاد، أشار شميتسر إلى غياب الشريك المألوف على الجهة اليمنى باعتباره عاملًا رئيسيًا وراء افتقاد صلاح للإيقاع مقارنة بالمواسم السابقة.
وقال شميتسر: "أعتقد أن سببًا كبيرًا لعدم نجاح الأمر هذا الموسم هو أنه فقد ترينت ألكسندر-أرنولد كظهير أيمن. كان بإمكانه اللعب إلى جانبه وعيناه مغمضتان. كانا يعرفان بعضهما جيدًا جدًا على أرض الملعب. هذا الموسم لعب معه كونور برادلي، وجيريمي فريمبونغ، وأحيانًا دومينيك سوبوسلاي، وهذا ليس مريحًا بالنسبة له. لا يزال لديه الكثير ليقدمه لسنوات قادمة، ولن يكون ذلك في ليفربول، لكنه سيقول كلمته الأخيرة".
انحسرت الضغوط بفعل أخبار الخروج
تغيّرت الرواية المحيطة بصلاح بشكل كبير بعد تأكيد أنه سيغادر أنفيلد. وبينما يمكن لمثل هذه الأخبار أن تُربك الفريق في كثير من الأحيان، يعتقد الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2005 أن الشفافية أفادت اللاعب بالفعل عبر إسكات التكهنات المستمرة بشأن حصيلته التهديفية.
وعند حديثه عن توقيت الخبر، قال سميتسر: «أعتقد أنها كانت الخطوة الصحيحة. أعتقد أنها تُخفف الضغط عن كاهليه أيضًا، لأن كانت هناك تساؤلات حول مستواه، ولماذا لا يسجل 30 هدفًا كما يفعل كل عام. الآن أعتقد أن الأجواء أصبحت واضحة، نعرف ما الذي سيحدث، ويمكننا التركيز على أهدافنا لهذا الموسم. لذا أعتقد أنها كانت الخطوة الصحيحة. ويجب أن أقول له أحسنت على موافقته على ذلك، لأنه لا بد أنه كان قرارًا صعبًا اتخاذه».
ما التالي لملك مصر؟
تزايد التوتر بشأن دور صلاح بصورة أكبر خلال مغامرات ليفربول الأوروبية الأخيرة. واتخذ سلوت قراراً بإبقاء الجناح على مقاعد البدلاء طوال الدقائق التسعين خلال الخسارة 2-0 أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يصرّح لاحقاً بأن فريقه كان في «وضع البقاء»، وأنه كان من الأفضل للمهاجم أن يدّخر طاقته.
ومع وجود جبل لتسلّقه في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، يقع الضغط على الطاقم التدريبي لإعادة دمج نجمهم الراحل بشكل فعّال. وبينما يوازن «الريدز» بين سباق محلي لإنهاء الموسم ضمن الخمسة الأوائل وطموحاتهم القارية المتبقية، يبقى التركيز منصبّاً على ما إذا كان صلاح قادراً على تقديم فصل ذهبي أخير قبل أن يتجه على الأرجح إلى الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.