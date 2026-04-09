مع خمسة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لم يتمكن صلاح من تكرار المستوى المذهل الذي جعله يسجل 29 هدفًا في الدوري ويقود ليفربول تقريبًا بمفرده إلى اللقب العام الماضي. وفي حديثه عن هذا التراجع الحاد، أشار شميتسر إلى غياب الشريك المألوف على الجهة اليمنى باعتباره عاملًا رئيسيًا وراء افتقاد صلاح للإيقاع مقارنة بالمواسم السابقة.

وقال شميتسر: "أعتقد أن سببًا كبيرًا لعدم نجاح الأمر هذا الموسم هو أنه فقد ترينت ألكسندر-أرنولد كظهير أيمن. كان بإمكانه اللعب إلى جانبه وعيناه مغمضتان. كانا يعرفان بعضهما جيدًا جدًا على أرض الملعب. هذا الموسم لعب معه كونور برادلي، وجيريمي فريمبونغ، وأحيانًا دومينيك سوبوسلاي، وهذا ليس مريحًا بالنسبة له. لا يزال لديه الكثير ليقدمه لسنوات قادمة، ولن يكون ذلك في ليفربول، لكنه سيقول كلمته الأخيرة".