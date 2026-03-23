طُلب من مانشستر يونايتد أن يمنح مايكل كاريك منصبًا دائمًا، حيث أكد النجم السابق أنه «ما كان بإمكانهم أن يطلبوا أكثر من ذلك» من المدرب المؤقت
انتفاضة مذهلة بعد انهيار فريق أموريم
كان التحول الذي حققه المدرب المؤقت مذهلاً بعد الانهيار الذي عانى منه الفريق تحت قيادة روبن أموريم، الذي لم يحقق سوى ثماني انتصارات في 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. ومنذ توليه المسؤولية في 13 يناير، حقق المدرب المؤقت سبعة انتصارات وتعادلين في 10 مباريات، مما دفع بالنادي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، متقدماً على أستون فيلا وليفربول. مع بقاء سبع مباريات فقط، بما في ذلك مواجهات حاسمة ضد تشيلسي وليفربول وبرايتون، يبدو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمراً مرجحاً بشكل متزايد.
الاحترام والتغييرات التكتيكية في عهد المدرب المؤقت
وأشاد باليستر بالتأثير الفوري الذي أحدثه المدرب المؤقت. وسلط المدافع السابق الضوء على فهمه العميق للنادي، حيث قال لـ«BOYLE Sports»: «من الصعب معرفة ذلك دون التواجد في ملعب التدريب. سيحظى باحترام اللاعبين. لقد كان هناك من قبل، وفاز بألقاب كبرى مع مانشستر يونايتد، وهو يعرف تاريخ النادي وتقاليده، ويعرف التوقعات – فقد تعامل معها كلاعب. لذا، فإن هذه المزايا تصب في صالحه عند توليه منصب الإدارة في النادي"، أوضح باليستر. علاوة على ذلك، أشار إلى التغييرات الرئيسية: "لكن الإجابة البسيطة هي أنه تحول إلى نظام دفاعي رباعي، وأعاد كوبي ماينو - الذي بدا نجمًا حقيقيًا عند انطلاقه - إلى الفريق بعد أن تم استبعاده لفترة طويلة. اتخذ قرار إعادة ضمه وغيّر الأسلوب، محاولًا إعادة ما يبدو أنه موقف إيجابي إلى الفريق".
يقدم كاريك كرة قدم مثيرة ونتائج لا يمكن إنكارها
وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها المدرب البالغ من العمر 44 عامًا في منصب الإداري، أشاد المدافع السابق بالأسلوب الجذاب الذي أظهره خلال العامين الماضيين، والذي بدأ يؤتي ثماره الآن في مانشستر. وقال: "لقد قام بعمل رائع حقًا، فقد اكتسب خبرته في ميدلزبره. شاهدت الكثير من المباريات في ميدلزبره عندما كان مدرباً هناك، ويجب أن أقول إنها كانت على الأرجح أكثر أنواع كرة القدم إثارةً التي رأيتها في أي مباراة لميدلزبره، وإن كان ذلك في دوري الدرجة الثانية. لذا، أعتقد أنه ربما منح اللاعبين مزيداً من الحرية. أعتقد أن الكثير من اللاعبين اعتادوا على اللعب بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين، وقد أسفر ذلك عن نتائج إيجابية. لا يمكنك أن تطلب أكثر من ذلك من مايكل والعمل الذي قام به."
الحصول على وظيفة إدارية دائمة
وعندما سُئل عن احتمالية تعيينه في منصب دائم، كان رد النجم السابق واضحًا لا لبس فيه، حيث لخص كل ما يدور في ذهنه بشأن هذا الموضوع. "كارريك في المنصب الدائم؟ أعتقد أنه إذا تأهلنا بشكل جيد إلى دوري أبطال أوروبا، فإن الإجابة هي نعم. ليس الأمر وكأنه قادم دون أي خبرة. لديه خبرة عامين مع ميدلزبره، ولديه خبرة العمل مع أولي [غونار سولشاير] في النادي، كما تولى المسؤولية بمفرده في بعض المباريات. لذا فهو يتمتع بالخبرة. أعلم أن هذا موضوع نقاش كبير بين الكثير من اللاعبين الذين لعبوا في مانشستر يونايتد. لكن اسمعوا، إذا تأهل بشكل جيد لدوري أبطال أوروبا، فلماذا لا؟ لقد جربنا خيارات أخرى خلال السنوات القليلة الماضية، وكما تعلمون، إذا حقق نتائج إيجابية وأثر إيجابي على الفريق وشعر المشجعون بأنهم استعادوا مانشستر يونايتد الذي يعرفونه، فأنا أؤيد مايكل لتولي المنصب."