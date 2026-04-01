طُلب من رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاستقالة عقب فشل المنتخب في كأس العالم، في الوقت الذي يطالب فيه وزير الرياضة بإجراء إصلاح شامل للكرة في البلاد

لا تزال تداعيات الخروج من نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم تُحسّ بآثارها. عقب التعادل المدمّر 1-1 وما تلاه من الخروج بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء، لم يتوانَ وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، عن توجيه أصابع الاتهام إلى الاتحاد.

أدى فشل الأزوري في حجز مقعدهم إلى إثارة جدل وطني. وأصدر أبودي بياناً لاذعاً قال فيه: "أشكر الفريق والمدرب على الالتزام الذي أظهروه الليلة الماضية، لكن من الواضح أن كرة القدم الإيطالية بحاجة إلى إعادة بناء، ويجب أن تبدأ هذه العملية بتجديد قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)".