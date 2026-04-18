طوق نجاة أم ثقب جديد في سفينة ريال مدريد؟!.. أندوني إيراولا نصف حل للملكي!





تتعدد المزايا التي قد يجنيها ريال مدريد من التعاقد مع أندوني إيراولا ويأتي على رأسها إتقانه التام لأسلوب الضغط العالي والكرة الهجومية الحديثة.

يمتلك إيراولا قدرة فريدة على تنظيم خطوط الفريق بشكل يجعل استعادة الكرة في مناطق الخصم عملية تلقائية وسريعة وهو ما يتماشى مع تطلعات جمهور الملكي الذي يفضل دائمًا رؤية فريقه مسيطرًا ومبادرًا بالهجوم.

كما تبرز قدرته الفائقة على تطوير المواهب الشابة وصقل قدراتهم الفنية والبدنية وهو أمر حيوي للغاية في ظل السياسة الحالية للنادي التي تعتمد على جلب أفضل المواهب العالمية في سن صغيرة.

فإيراولا أثبت في تجاربه السابقة أنه يجيد التعامل مع العناصر الواعدة وتحويلها إلى ركائز أساسية قادرة على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

إلى جانب ذلك يمتلك إيراولا خبرة سابقة ومهمة في الدوري الإسباني وتحديدًا خلال الفترة التي قضاها مع فريق رايو فاييكانو حيث نجح في تقديم مستويات لافتة أمام كبار الليجا بميزانية محدودة للغاية.

هذه الخلفية تجعله مدركًا تمامًا لطبيعة المنافسة في إسبانيا وكيفية التعامل مع مختلف الأساليب الدفاعية التي تنتهجها فرق الدوري.

كما يتميز بالمرونة التكتيكية والقدرة على الابتكار في إدارة المباريات حيث لا يتردد في تغيير خطط اللعب أو مراكز اللاعبين وفقًا لمتطلبات اللقاء.

هذا الفكر المتجدد يمنح ريال مدريد حلولاً إضافية في المواقف المعقدة خاصة في مباريات خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا التي تتطلب دقة متناهية وحنكة تدريبية في قراءة الخصوم وتحركاتهم داخل الملعب.



