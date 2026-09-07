"طفولي ومثير للشفقة".. هجوم كبير على كيليان مبابي بسبب تصريحات الكرة الذهبية!

لطالما اتسمت العلاقة بين أساطير كرة القدم الفرنسية والجيل الحالي بالتوتر، لكن دوجاري رفع انتقاداته لمبابي إلى مستوى جديد.

فبعد التصريحات الأخيرة لمهاجم ريال مدريد بشأن رغبته في إحراز أول كرة ذهبية له، انتقد دوجاري النجم بشدة بسبب ما يعتبره افتقاراً إلى التواضع وتركيزاً في غير محله على الأرقام الشخصية بدلاً من المجد الجماعي.

وألمح المهاجم السابق، المعروف بصراحته، إلى أن مثل هذه الحملات العلنية لا تليق بلاعب في مكانة مبابي.