من مباراة الشباب والريان - دوري أبطال الخليج للأندية
"هل هذا الحكم يحترم نفسه؟" .. موجة غضب وبيان شديد اللهجة بسبب "الجريمة الكروية" بين الشباب والريان!

طرد غريب ليانيك كاراسكو أمام الفريق القطري

أبدى الإعلامي خالد السعودي تعجبه من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، خلال مباراة الشباب السعودي والريان القطري، أمس، الخميس، في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.

الشباب بقيادة كاراسكو، خسر لقب دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026؛ وذلك بالسقوط (0-3) أمام الريان، في المباراة النهائية.


    لقطة غريبة

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 58 من عمر المباراة "طرد" النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أيسر نادي الشباب السعودي.

    طرد كاراسكو ضد فريق الريان القطري؛ جاء بعد أن أشهر الحكم الإماراتي عادل النقبي، "إنذارين" متتاليين له في ثوانٍ معدودة.

    بدأت لقطة طرد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أيسر نادي الشباب السعودي؛ بتعرضه لتدخل قوي من البرازيلي جريجوري دا سيلفا، متوسط ميدان فريق الريان القطري.

    جريجوري أبعد الكرة أولًا؛ قبل أن يصطدم بـ"ساق" كاراسكو، الذي سقط مُتألمًا، قبل أن ينهض ليعترض على الحكم مرتين حصل في كل منهما على بطاقة صفراء، ليتلقى الطرد ويغادر أرض الملعب وسط ذهول من الحاضرين.

  • "جريمة في عدالة كرة القدم"

    الناقد الرياضي خالد السعود قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"ما حدث للشباب يعتبر جريمة في حق كرة القدم وعدالتها، نتفق مع خطأ كاراسكو، ولكن ألكساندر ميتروفيتش اعترض على الحكم وحصل على بطاقة صفراء وكرر الأمر دون أي يحدث أي شيء له".

    وأضاف:"شعار الحكم في مباراة الشباب والريان كان الكيل بمكيالين، يحتسب كل شيء في ناحية ويغض الطرف عن العديد من الأشياء في الناحية الأخرى، الريان أشقاء ولا ذنب لهم في ما حدث ولكن المشكلة هنا في قرارات الحكم".

    وتابع:"هل هناك أي حكم يحترم نفسه من الممكن أن يتقبل ما فعله مارسيلو جروهي؟ إنها ليست كارت أحمر فقط بل تحتاج لقرار انضباطي أيضًا، خروج اللاعبين عن شعورهم خلال هذه المباراة كان منطقيًا بسبب ما حدث، لأول مرة أشاهد المدرب الخلوق نور الدين بن زكري يتحدث بهذه الطريقة، حديثه كان مؤثرًا للغاية".



    بيان رسمي لإدارة الشباب

    نادي الشباب أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه:"نعرب عن بالغ استيائنا ورفضنا القاطع للأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها مباراة الفريق اليوم في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، والتي ارتكبها الحكم الإماراتي عادل النقبي وطاقمه، في مشهد يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والحياد، وأسهم بشكل مباشر وواضح في التأثير على مجريات اللقاء ونتيجته".

    وأضاف:"وفي الوقت ذاته، تستنكر إدارة النادي بشدة القرارات التي صدرت ليلة المباراة النهائية، في توقيت يثير علامات استفهام كبيرة، والتي ساوت بشكل غير مبرر بين المعتدي والمعتدى عليه في العقوبات، في سابقة تفتقر إلى العدالة والمنطق".

    وتابع:"تؤكد إدارة نادي الشباب أن ما حدث يعد تجاوزاً غير مقبول، وستتخذ الإدارة كافة الإجراءات النظامية التي تكفل حفظ حقوق النادي، لن نقبل بأن نكون ضحية لأخطاء تحكيمية مجحفة أو قرارات إدارية غير منصف، ونطالب الاتحاد الخليجي لكرة القدم بوقفة حازمة ومسؤولة تضمن حماية المنافسة من أي عبث أو تقصير، وترسخ مبادىء العدالة والنزاهة".

    وأخيرًا قال الشباب:"ختامًا، تجدد الإدارة ثقتها الكاملة بنجوم الفريق، مثمنة الروح القتالية التي أظهروها، ومقدرة وقفة جماهير النادي الوفية التي حضرت من كل مكان وساندت فريقها حتى اللحظات الأخيرة، وتعدها ببذل كل جهد ليعود الشباب إلى موقعه الطبيعي على منصات البطولات".


  • "نحن في زمن الـ"Var"

    وفي سياق متصل نشر الحساب الرسمي للشباب على منصة "إكس" مقطع فيديو لما حدث مع كاراسكو وبعض المشاهد الأخرى مع إنذار ألكساندر ميتروفيتش، واستنكر ما حدث خلال وجود تقنية الفيديو المساعد.



