الفتى الذهبي تحول إلى "مقلب" .. طرد أتلتيكو ينضم لسلسلة "كوارث كوبارسي" وقد حان الوقت للتوقف عن حمايته!

في ليالي دوري أبطال أوروبا، يتم حمل بعض النجوم على الأعناق، والبعض الآخر يخضع للتشكيك والذبح بعد خطأ ساذج يلغي إنجازاته ويبرز كوارثه.

وهنا يجب التطرق إلى باو كوبارسي، فتى برشلونة الذهبي الذي تسبب في لقطة قد تطيح بالفريق الكتالوني تمامًا من دوري الأبطال للنسخة الحالية بموسم 2025/2026.

الحظوظ كانت قائمة قبل الدقيقة 44 من عمر اللقاء، عندما تلقى كوبارسي بطاقة حمراء جعلت برشلونة يكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ليخسر بثنائية سجل منها خوليان ألفاريز الهدف الأول من ركلة حرة بعد دقيقة واحدة من الطرد، وهدف آخر للعملاق النرويجي ألكساندر سورلوث.

هجوم عنيف تعرض له كوبارسي بعد هذه اللقطة، يذكرنا بما حدث مع رونالد أراوخو في الخسارة أمام تشيلسي 3/0 في مرحلة الدوري، مما يأخذنا إلى هذا النقاش "هل المدافع الشاب يتعرض للظلم أم يستحق تلك الانتقادات العنيفة؟"!



