سذاجة كامافينجا كتبت نهايته في ريال مدريد .. صفقة انتظرتها جماهير النصر وفرصة لإنهاء صداع ليفربول!

في المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا الأخطاء غير مقبولة، وفي ريال مدريد فهي جريمة ببعض الأحيان .. حقيقة لم ينتبه لها إدواردو كامافينجا عندما قرر التصرف بسذاجة أمام بايرن ميونخ.

ريال دخل لقاء إياب ربع النهائي على ملعب أليانز أرينا أمس، الأربعاء، وعلى عاتقه العودة والتعافي من الخسارة بهدفين مقابل هدف في سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب.

الميرينجي تحدى كل شيء، الفشل المحلي، فقر ألفارو أربيلوا الفني، الغيابات والإصابات، ونجح في التقدم 3 مرات، وكان في وضعية سانحة لإسقاط العملاق البافاري على ملعبه.

النتيجة وصلت إلى 2/3، ثلاثية من ريال عن طريق أردا جولر "هدفين" وهدف لكيليان مبابي، بينما رد الفريق الألماني مرتين عن طريق أليكساندر بافلوفيتش وهاري كين ووقتها كان من المقرر اللجوء لشوطين إضافيين، وهنا قرر كامافينجا الظهور في مشهد سينهي مسيرته تمامًا في مدريد!

الفرنسي كان يحمل بطاقة صفراء، والمباراة في دقائقها الأخيرة، وريال لديه الكثير ليخسره، ومع ذلك أمسك الكرة بسذاجة بعد تدخل على هاري كين، ليتم طرده، وهي اللحظة التي انهار فيها كل شيء، ليسجل بايرن ثنائية متأخرة لمايكل أوليسي ولويس دياز.

يمكن الحديث عن قسوة الحكم في طرد اللاعب، ولكن الأهم من ذلك هو فقدان كامافينجا لإدراك طبيعة الموقف وخطورته وعدم توخي الحذر.