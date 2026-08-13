طرد أربيلوا وركلات ترجيح في المرمى الخالي .. مباراة ودية لفولهام تتحول إلى مشهد هزلي نادر!

حدث مثير للدهشة في «كأس كوستا ديل سول»، البطولة الودية التي نظمها نادي ملقة، في ختام المباراة بين فولهام والفريق الإسباني، التي انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

واندلعت حالة من الفوضى خلال هذه المباراة الودية، حيث طُرد ألفارو أربيلوا، المدرب السابق لريال مدريد والذي يقود حالياً النادي الإنجليزي، بسبب احتجاجاته بعد صافرة النهاية.

وأثار هذا القرار سلسلة من ردود الفعل. فقد غادر لاعبو فولهام الملعب دون خوض ركلات الترجيح، التي كان من المقرر إجراؤها لتحديد الفائز بالكأس، مما منح الفوز فعليًّا للفريق المضيف.







