طردوا نجم يونايتد وسيدات الكرة بسببها.. نجم ليدز يفلت من الطرد بعد جذب شعر كوكوريلا!

اشتعلت المباراة الحاسمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ولييدز بسبب لحظة مثيرة للجدل في منتصف الشوط الأول. وبينما كان «البلوز» متقدمين 1-0 بفضل هدف برأس من إنزو فرنانديز، أدت كرة طويلة موجهة نحو كالفيرت-لوين إلى اشتباك جسدي مع مارك كوكوريلا.

وبينما كان المدافع الإسباني يتحرك عبر المهاجم، بدا أن كالفيرت-لوين يمسك بخصلات من شعر لاعب تشيلسي المميز. لم يلاحظ الحكم جاريد جيليت ومساعدوه في البداية هذه اللحظة الحرجة، وسمحوا باستمرار اللعب بينما سقط كوكوريلا على العشب.

ومع ذلك، توقفت المباراة في النهاية للتحقق من تقنية الفيديو، تاركين كالفيرت-لوين ينتظر مصيره بقلق بينما يدافع عن براءته أمام مسؤولي المباراة. ولدهشة الكثير من المشاهدين، سُمح لمهاجم ليدز بالبقاء على أرض الملعب دون حتى أن يتلقى بطاقة صفراء.







