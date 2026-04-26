Getty/GOAL/TNT Sports
طردوا نجم يونايتد وسيدات الكرة بسببها.. نجم ليدز يفلت من الطرد بعد جذب شعر كوكوريلا!
جدل في ويمبلي
اشتعلت المباراة الحاسمة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ولييدز بسبب لحظة مثيرة للجدل في منتصف الشوط الأول. وبينما كان «البلوز» متقدمين 1-0 بفضل هدف برأس من إنزو فرنانديز، أدت كرة طويلة موجهة نحو كالفيرت-لوين إلى اشتباك جسدي مع مارك كوكوريلا.
وبينما كان المدافع الإسباني يتحرك عبر المهاجم، بدا أن كالفيرت-لوين يمسك بخصلات من شعر لاعب تشيلسي المميز. لم يلاحظ الحكم جاريد جيليت ومساعدوه في البداية هذه اللحظة الحرجة، وسمحوا باستمرار اللعب بينما سقط كوكوريلا على العشب.
ومع ذلك، توقفت المباراة في النهاية للتحقق من تقنية الفيديو، تاركين كالفيرت-لوين ينتظر مصيره بقلق بينما يدافع عن براءته أمام مسؤولي المباراة. ولدهشة الكثير من المشاهدين، سُمح لمهاجم ليدز بالبقاء على أرض الملعب دون حتى أن يتلقى بطاقة صفراء.
- Getty Images Sport
مشجعو مانشستر يونايتد غاضبون
أثار عدم اتخاذ أي إجراء ضد كالفيرت-لوين غضبًا فوريًا، لا سيما بين مشجعي مانشستر يونايتد. فقبل أسبوعين فقط، حصل مدافع يونايتد ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء مباشرة لنفس المخالفة خلال مباراة بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد. ومن المفارقات أن الضحية في تلك المباراة كان كالفيرت-لوين نفسه.
اكتسحت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن ما يُنظر إليه على أنه عدم اتساق من جانب الحكام، وعلق أحد المشجعين المحبطين قائلاً: "قبل أسبوعين، حصل ليساندرو مارتينيز على بطاقة حمراء لمجرد لمسه شعر كالفيرت-لوين. واليوم فعل الشيء نفسه تماماً مع كوكوريلا ولم يحصل على بطاقة لأنه ليس لاعباً في مانشستر يونايتد."
المثير للجدل أكثر أن بطاقة أخرى تم إشهارها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات لإحدى لاعبات بايرن ميونخ بعد مخالفة مثيلة أمام برشلونة.
سابقة مارتينيز
لا تزال حادثة مارتينيز تشكل نقطة حساسة بالنسبة لـ«الشياطين الحمر»، الذين تعرض مدافعهم لإيقاف ثلاث مباريات بسبب سلوكه العنيف. خلال المباراة، بدا أن مارتينيز فقد أعصابه أثناء صراع بدني، مما أدى إلى تدخل تقنية الفيديو المساعد الذي أسفر عن طرده.
حاول مانشستر يونايتد استئناف قرار الإيقاف، لكن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإنجليزي رفضت الطلب. وفي التقرير المكتوب، أوضحت اللجنة أنه في حين أن أشكالاً أخرى من السلوك العنيف قد تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة الجسدية، فإن "من أجل المصلحة العامة لكرة القدم، لا ينبغي التسامح مع 'شد الشعر' ويجب تثبيطه من خلال فرض عقوبات متسقة".
وقد عاد هذا البيان ليطارد السلطات الآن بعد التساهل الذي أُبدِي تجاه كالفيرت-لوين.
- Getty Images Sport
تفاقم إحباط كاريك
وقد أدى قرار الإفلات بمهاجم ليدز من العقاب إلى تفاقم الشعور بالظلم في أولد ترافورد. ففي أعقاب البطاقة الحمراء التي حصل عليها مارتينيز في البداية، وصف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، القرار بأنه «أحد أسوأ» القرارات التي شاهدها، حيث خسر فريقه في النهاية بنتيجة 2-1. وقد ترك الإيقاف الذي تلا ذلك مانشستر يونايتد يعاني من نقص في اللاعبين خلال مرحلة حاسمة من الموسم.
ويبقى أن نرى ما إذا كان كالفيرت-لوين سيواجه أي عقوبة بأثر رجعي، حيث خسر ليدز في النهاية 1-0 أمام تشيلسي ليخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.