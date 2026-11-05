عدوى طرابزون سبور تنتقل إلى محمد صلاح أمام فرايبورج .. ظن أنه تخلص من أزمات ليفربول فتكالب الجمهور المصري والتركي عليه!

"الثالثة ثابتة" .. فإن غابت مساهمات النجم المصري محمد صلاح التهديفية في آخر مباراتين في الدوري التركي أمام ريزا سبور وغازي عنتاب، ومع ذلك حقق طرابزون سبور، فإن السيناريو نفسه لم ينجح في دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الخميس!
طرابزون سبور تلقى الليلة، أول هزيمة له في النسخة الحالية من البطولة القارية، أمام فرايبورج الألماني، بهدف نظيف، على استاد بابارا بارك في تركيا، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.
هدف فرايبورج الوحيد سجله لوكاس كيبلر في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ليرفع به رصيد فريقه للنقطة السادسة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد رفاق "مو" عند ست نقاط في المركز الثامن، متفوقًا على الفريق الألماني بفارق الأهداف رغم هزيمة الليلة.
وللتعمق أكثر في ليلة محمد صلاح الفردية أمام فرايبورج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..
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