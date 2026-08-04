طرابزون سبور يعلن الخبر المنتظر رسميًا.. موعد وصول محمد صلاح و"ترقبوا هذا الأمر!"

بات النجم المصري محمد صلاح، على أعتاب الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي، بشكلٍ رسمي.
صلاح أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ مسدلًا الستار على 9 سنوات كتب خلالها التاريخ، مع هذا الكيان الرياضي العملاق.
بات النجم المصري محمد صلاح، على أعتاب الانضمام إلى نادي طرابزون سبور التركي، بشكلٍ رسمي.
صلاح أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ مسدلًا الستار على 9 سنوات كتب خلالها التاريخ، مع هذا الكيان الرياضي العملاق.
في البداية.. ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح، بعديد الوجهات المهمة، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: البقاء في إنجلترا.
* ثانيًا: العودة إلى إيطاليا.
* ثالثًا: الانتقال إلى السعودية.
* رابعًا: الذهاب إلى الولايات المتحدة.
إلا أن الوجهة المفاجئة التي زادت قوة، في الأسابيع الأخيرة؛ هي الانتقال إلى الدوري التركي، الذي يؤمن بقاء صلاح في الملاعب الأوروبية.
وكان نادي بشكتاش التركي، قريبًا من التوقيع مع صلاح، قبل أن تتعثر المفاوضات لأسباب مالية؛ ليصبح الآن الفريق المحلي الآخر طرابزون سبور، هو المرشح الأول للتعاقد معه.
وحسب الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو؛ سيوقع صلاح على عقود تربطه بطرابزون سبور حتى 30 يونيو 2028، مع راتب سنوي يُقدر بـ17 مليون يورو و20% من نسبة بيع منتجاته في النادي.
وفي هذا السياق.. كشف نادي طرابزون سبور في بيانٍ رسمي منذ قليل، عن موعد وصول النجم المصري محمد صلاح إلى الأراضي التركية؛ من أجل إتمام الاتفاق معه، والانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.
طرابزون سبور أعلن أن صلاح، سيصل إلى "صالة الطيران العام" في مطار إسطنبول أتاتورك، الساعة 12 من ظهر اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من أغسطس 2026.
واستكمالًا لبيانه.. تحدث نادي طرابزون سبور التركي، عن الخطوة التالية للنجم المصري محمد صلاح؛ وذلك بعد وصوله المرتقب إلى مطار إسطنبول أتاتورك، في الموعد سالف الذكر.
وأوضح النادي أن صلاح، سيصل إلى طرابزون قادمًا من إسطنبول، مساء نفس اليوم "5 أغسطس 2026".
وأكد البيان في النهاية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج استقبال صلاح في طرابزون؛ وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للنادي، خلال اليوم.
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محمد صلاح البالغ من العمر 34 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.
وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.
ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.
واستعاد صلاح تألُقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.
وبسبب تألُقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.
ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.
ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة، على المستوى الشخصي؛ إلى جانب تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
* أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:
- مباريات: 442.
- دقائق: 35.798.
- مساهمات تهديفية: 380.
- أهداف: 257.
- تمريرات حاسمة: 123.