كواليس صادمة .. طبيب المنتخب السنغالي في كأس العالم 2026 "أخصائي نساء وتوليد"!

هذا الاعتراف الصادم لم يكن الوحيد الذي كُشف عنه في مؤتمر عبدالله فال، بل أكد أن بابي ثياو؛ المدير الفني المقال لأسود التيرانجا، لم يكن لديه خطة بالأساس للمشاركة في كأس العالم 2026.

في هذا الشأن أوضح فال: "لم تكن هناك أي مشاكل تعاقدية بين بابي وبيني على الإطلاق. لقد بدأت المحادثات حتى قبل نهاية العام. وقدمت له عرضًا في شهر فبراير. في ذلك الوقت، كان متواجدًا في المملكة العربية السعودية. وعاد إليّ بالرد في 8 مارس. ولكن عندما راجعت مطالبه، وجدت أن هناك بعض الشروط التي يصعب تحقيقها. لذا، اتصلت به لنتفاهم. وأخبرته حينها أنه إذا حافظنا على بعض هذه الشروط، فسيكون هناك عدم استقرار يحيط بالعقد".

وأضاف: "بعد ذلك، توصلنا إلى اتفاق وطلبت منه مناقشة الأمر مع وزيرة الرياضة (خادي ديين جاي)، خاصة وأن الاثنين تجمعهما علاقة ممتازة. فيما يتعلق بالجانب المالي، فإن الاتحاد ليس هو من يدفع راتب المدير الفني، بل الدولة هي من تدير ذلك. ودون الدخول في التفاصيل، أرسلت خطابًا إلى وزيرة الرياضة لتحدد لنا الراتب ومكافأة التوقيع الخاصة بالمدير الفني. وقد طلبت مني (خادي ديين جاي) الرجوع إلى آخر عقد وقّعه المدرب السابق أليو سيسيه ومساعدوه. وبناءً على ذلك، استندنا إلى تلك المعطيات لتقديم عرض جديد لبابي.

"لكنه لم يكن راضيًا. ووفقًا له، فإن هذا الاقتراح لا يتماشى مع العرض الذي قدمته له وزيرة الرياضة. كانت لدى بابي تطلعات. وهذا أمر طبيعي ومشروع تمامًا، فكل شخص يعرف قيمته. ولكن هناك حدود. بشكل مفاجئ للغاية، علمنا عبر وسائل الإعلام أن بابي ثياو لم يكن يريد ركوب الطائرة عشية المغادرة إلى الولايات المتحدة، بحجة أنه لم يوقع عقده بعد. ثم تلا ذلك تدخل من رئيس الدولة وهو ما جعله يغير رأيه. بعد ذلك سافرنا إلى الولايات المتحدة. ولكن، ويا للدهشة، عند وصولنا، كان بابي ثياو يطالب بعقد أفضل. كان يريد شيئًا آخر".

عبدالله فال اختتم: "شفهيًا، طلب منا الحصول على نسبة 1% كعلاوة فوز، ولكن على الورق (في مسودة العقد) كانت النسبة المكتوبة هي 13%. لقد قبلت بنسبة 1% لأنني قلت لنفسي إنه يستحق ذلك. ثم طلب مني بعد ذلك الحصول على مكافأة استثنائية. فأجبته بأن هذا سيكون معقدًا بعض الشيء، لكنني سأبذل جهدًا في هذا الإطار".



