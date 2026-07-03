يتطلع المنتخب البرازيلي إلى حسم تأهله عندما يلتقي منتخب النرويج في مواجهة مرتقبة لحساب دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 وسط استعدادات تكنولوجية غير مسبوقة يعتمد عليها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتطوير الأداء وتفكيك خطط المنافسين، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو" البرازيلية.
طائرات مسيرة وكراسي هزازة وأحذية للضغط.. الذكاء الاصطناعي يقود خطط أنشيلوتي قبل مواجهة النرويج!
ثورة تكنولوجية في معسكر السامبا
تشهد تدريبات المنتخب البرازيلي استخدامًا مكثفًا للوسائل الرقمية الحديثة حيث يتم تصوير الحصص التدريبية بواسطة طائرات مسيرة بهدف رصد تحركات اللاعبين وتصحيح التمركزات بدقة داخل المستطيل الأخضر.
وبجانب الطائرات المسيرة استحدث الجهاز الفني أداتين جديدتين للذكاء الاصطناعي إحداهما مقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والأخرى من الشركة الراعية للاتحاد البرازيلي.
وتتيح هذه الأدوات للمحللين استخراج بيانات الخصم بضغطة زر واحدة وعرضها في شكل رسوم بيانية ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد بدلًا من الطريقة التقليدية التي كانت تتطلب فرز البيانات عبر جداول معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا من أعضاء الطاقم الفني.
كواليس غرف الملابس وتجهيز اللاعبين
لا تقتصر ثورة أنشيلوتي التكنولوجية على التدريب بل تمتد إلى إدارة المباريات ولحظات الاستراحة بين الشوطين عبر شاشات تعمل باللمس لشرح الخطط.
وقال أحد المعدين البدنيين في جهاز أنشيلوتي جيليرمي باسوس: "لو كنا نريد مثلًا تحليل الرياضيين الثلاثة الأكثر ركضًا لدى الخصم القادم، النظام يتتبع ذلك تلقائيًا بناء على اللقاء السابق، وبأمر واحد تظهر أمامنا لوحة التشكيل التكتيكي وصور التحركات بوضوح".
وأضاف عن عملية اتخاذ القرار: "الذكاء الاصطناعي لا يتخذ القرارات الفنية بدلًا منا كما يظن البعض بل نستخدم هذه التكنولوجيا كعامل مساعد لتسريع الإجراءات والعمليات الفنية فقط".
وعن كيفية إيصال تلك المعلومات للاعبين قال: "المحتوى يتم تفسيره ومناقشته أولًا مع المدرب ثم ينقل للاعبين في المحاضرات الفنية وقبل المباريات، كما يتسلم كل لاعب مقاطع فيديو قصيرة مخصصة له تشرح تحركاته وتحركات المنافس الذي سيقابله في مركزه".
تتبع بدني صارم للوقاية من الإصابات
تشمل الرعاية الطبية في المعسكر استخدام أجهزة مخصصة أثناء التدريبات لقياس السرعات ومستويات الإجهاد العضلي وربطها بمعدلات الاستشفاء للاعبين.
وقال جيليرمي باسوس عن كيفية متابعة الحالة البدنية: "اللاعبون يرتدون خواتم وأساور إلكترونية ذكية لمراقبة جودة ساعات النوم، وهذه البيانات تصل إلينا لحظيًا لتعديل أحمال التدريبات".
وأضاف عن أدوات الاستشفاء: "نستخدم أحذية الضغط والعلاج بالليزر والموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى الكراسي الهزازة المتطورة لضمان استرخاء عضلات اللاعبين".
مشوار البرازيل
يدخل المنتخب البرازيلي الموقعة القادمة بعد أن نجح في عبور المباراة الماضية بالفوز الصعب على منتخب اليابان بنتيجة هدفين لهدف في لقاء مثير، بينما صعدت النرويج بعد تخطيها عقبة كوتديفوار بنفس النتيجة.
وكانت البرازيل قد صعدت متصدرة للمجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وحيد، وجاء خلفها منتخب المغرب في الوصافة بنفس النقاط لكن بفارق الأهداف.
وتقام الموقعة الإقصائية الكبرى بين البرازيل والنرويج يوم الأحد القادم الموافق 5 يوليو 2026 على ملعب نيويورك نيوجيرسي.
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