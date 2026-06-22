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طالبوا الجماهير بعدم الحضور.. تحذير جديد في مباراة العراق وفرنسا بكأس العالم!
تحذيرات تتعلق بالسلامة موجهة إلى المشجعين
سارع منظمو البطولة والسلطات المحلية إلى إصدار إرشادات السلامة، حيث إن «الظروف الجوية السيئة في المنطقة» تهدد إقامة المباراة. وأكد ملعب فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم «لينكولن فاينانشال فيلد»، أن البوابات لن تفتح في الموعد المقرر أصلاً، ويُطلب من المشجعين الذين لم يصلوا بعد الابتعاد عن الملعب حفاظًا على سلامتهم.
وجاء في بيان أصدره الملعب على X: "بسبب الأحوال الجوية السيئة في المنطقة، سيتم تأجيل فتح البوابات. إذا لم تكن في المنطقة، يرجى عدم التوجه إلى ملعب فيلادلفيا في الوقت الحالي. سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح البوابات بمجرد انقضاء الأحوال الجوية السيئة. إذا كنت بالقرب من ملعب فيلادلفيا، يرجى البحث عن مأوى."
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بروتوكولات التعامل مع حالات الطوارئ والتأخيرات
قد تصبح هذه المباراة أول مباراة في كأس العالم 2026 تتأخر انطلاقتها. وتُطبق بروتوكولات أمان صارمة في مثل هذه الأحداث؛ فإذا تم رصد برق على بعد ثماني أميال من الملعب، يجب إيقاف جميع الأنشطة لمدة 30 دقيقة على الأقل، مع اصطحاب المشجعين والعاملين إلى مناطق آمنة أو ملاجئ داخلية.
وكانت الأمطار الغزيرة تهطل بالفعل في الملعب قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق المباراة المقرر في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن بتأجيل انطلاق المباراة، فإن التأخير في فتح البوابات يشير إلى احتمال كبير لحدوث تأثيرات متتالية على إحماء اللاعبين وبدء المباراة في نهاية المطاف.
الرهانات كبيرة بالنسبة للمتنافسين
تأتي هذه الاضطرابات الجوية في وقت حرج لكلا البلدين في المجموعة الأولى. دخلت فرنسا البطولة وهي في أفضل حالاتها، بعد أن فازت بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، بما في ذلك انتصاراتها الساحقة في المباريات الودية على كولومبيا والبرازيل.
وقد استهل فريق ديدييه ديشان مشواره في البطولة بفوزه 3-1 على السنغال، ويطمح الآن إلى حسم تأهله مبكراً إلى دور الـ32.
أما بالنسبة للعراق، فإن هذه الظروف تضيف صعوبة إضافية إلى موقف يتعين عليه فيه الفوز. بعد الهزيمة 4-1 أمام النرويج في مباراته الافتتاحية، يحتاج فريق جراهام أرنولد إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.
أظهر «أسود بلاد ما بين النهرين» لمحات من الجودة في مباراته الافتتاحية، لا سيما من خلال المهاجم أيمن حسين، لكن الأخطاء الدفاعية الفردية كلفت الفريق غالياً في بوسطن.
- AFP
التباديل المحتملة للمجموعات
في حال فوز فرنسا، سيرتفع رصيدهم إلى ست نقاط، مما يضمن تأهلهم إلى الدور التالي. ومع ذلك، إذا سمحت الأحوال الجوية بإقامة المباراة وحقق العراق نتيجة مفاجئة، فستصبح المنافسة في المجموعة الأولى مفتوحة تمامًا، مما سيجبر حامل لقب كأس العالم مرتين على خوض مباراة حاسمة ضد النرويج.
وإذا تأخرت المباراة بشكل كبير أو تم تغيير مكان إقامتها، فقد يؤثر ذلك سلبًا على دورة الاستعداد البدني للفريقين قبل مبارياتهما الأخيرة في دور المجموعات. ويُنصح المشجعون بمتابعة القنوات الرسمية للبطولة للحصول على المزيد من المستجدات.