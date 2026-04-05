AFP
ترجمه
"طاقة عصبية!" - ثيو والكوت يلقي باللوم على ميكيل أرتيتا في هزيمة أرسنال أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
حلم رباعي يتلاشى
قبل أسابيع قليلة فقط، كان أرسنال يعيش أجواء الحماس المحيطة باحتمال تحقيق رباعية تاريخية، لكن حملة ميكيل أرتيتا سرعان ما انهارت. بعد الهزيمة المريرة في نهائي كأس كاراباو الشهر الماضي أمام مانشستر سيتي، تلقى "المدفعجية" ضربة مدمرة أخرى. خلال أسبوعين قاسيين، شاهد أرسنال فرصته في الفوز بلقبين رئيسيين تضيع من بين يديه، وبلغت الأمور ذروتها بخسارة مفاجئة بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريق من دوري الدرجة الثانية. ومما زاد الطين بلة، أن ساوثهامبتون أضاف الملح على الجراح عبر الإنترنت بسخرية من أربعة ألقاب موجهة إلى أحد مشجعي أرسنال الذي وصف النتيجة بأنها "فوز صدفة".
والكوت ينتقد تصرفات أرتيتا على خط التماس
وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عقب المفاجأة التي حدثت في ملعب سانت ماريز، أشار المهاجم السابق لفريق أرسنال بأصابع الاتهام مباشرةً إلى السلوك المضطرب للجهاز الفني باعتباره العامل الرئيسي وراء الأداء المتفكك للفريق.
قال والكوت: "عندما كنت أشاهد ميكيل على خط التماس، تذكرت السنوات السابقة التي كانت فيها تلك الطاقة تنعكس على الفريق. كانت طاقة عصبية، وكان الجو متوتراً للغاية. لم يكن ميكيل وحده، بل كان الكثير من أعضاء الجهاز الفني يتواجدون هناك في بعض الأوقات. كان الأمر أشبه بوجود طهاة كثيرين في المطبخ، ورسائل كثيرة. كان تشكيل أفضل فريق هو الشيء الصحيح الذي كان يجب فعله الليلة. من السهل أن أقول ذلك الآن، لكنك تريد رد فعل بعد نهائي الكأس، ولم يكن الأمر كذلك الليلة، بل كان أسوأ".
مدرب آرسنال يدافع عن فريقه بعد الخروج المفاجئ
على الرغم من الانتقادات اللاذعة من قبل المحللين واللاعبين السابقين، ظل الإسباني ثابتًا في دعمه لغرفة الملابس. سيطر أرسنال على الكرة لفترات طويلة، لكنه افتقر إلى الفعالية المطلوبة لإنهاء المباراة لصالحه، مما أدى إلى خروجه من البطولة للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط. وأصر أرتيتا على أنه لن ينتقد فريقه علنًا بعد سلسلة مباريات مرهقة في عدة مسابقات.
وفي رد حماسي، أوضح أرتيتا موقفه بقوله: "أنا أحب لاعبي فريقي. أحب ما فعلوه على مدار تسعة أشهر. لن أنتقدهم لأننا خسرنا مباراة هنا بالرغم من المحاولة التي بذلوها. وبالطريقة التي يبذلون بها قصارى جهدهم. ربما لم يكن على بعضهم أن يكونوا هنا اليوم. لن أفعل ذلك. سأدافع عنهم أكثر من أي وقت مضى".
الموسم على المحك بالنسبة لفريق شمال لندن
أثارت هذه الهزيمة مخاوف من انهيار الفريق في نهاية الموسم، وهو سيناريو مألوف ومحبط تكرر في المواسم السابقة تحت قيادة أرتيتا. ومع بقاء الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا فقط للمنافسة عليهما، يتزايد القلق من أن يواجه «المدفعجية» خطر إنهاء الموسم السادس على التوالي دون أي لقب إذا لم يتمكنوا من استعادة مستواهم بسرعة.
شارك والكوت هذا القلق السائد، وحث ناديه السابق على تجاوز نتيجة مباراة ساوثهامبتون قبل أن تدمر موسمهم بأكمله. واختتم قائلاً: "يجب ألا يدعوا الموسم يفلت من أيديهم. كل ما بنوه هذا الموسم، لا تدعوا ذلك يؤثر عليهم. لقد مروا بهذه الحالة من قبل ولا يريدون أن يعيشوها مرة أخرى".