خليجي 27 | طارق السكتيوي طعن في السعودية والعراق وترك عمان تعاني .. "كوميديا" تمهد سقوط الكويت و"الجهل" يعقد الموقف!

في ريمونتادا تاريخية لم تكن في الحسبان، خطف المنتخب العماني ثلاث نقاط أمام الكويت، في الوقت القاتل، ليحافظ على حظوظه في العبور لدور نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".

الأحمر العماني أسقط الأزرق الكويتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بخليجي 27.

الأزرق الكويتي سجل هدفه الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عن طريق شبيب الخالدي.

أما الثلاثية العمانية فأتت في الدقائق 65، 81 و82 عن طريق ناصر الرواحي، أحمد الرواحي ومصعب الشقصي.

بهذه النتيجة، ودع المنتخب الكويتي المنافسات متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الأولى دون أي نقاط.

فيما تساوى المنتخب العماني مع العراقي بأربع نقاط لكل منهما، ليقتسما وصافة المجموعة، في انتظار حسم "القرعة" للمتأهل بينهما لنصف النهائي، بعد تساوي كلا المنتخبين في النقاط، المواجهات المباشرة واللعب النظيف.

تحديث: منتخب عمان فاز بالقرعة في الأخير، ليتأهل لنصف نهائي خليجي 27 على حساب العراق (طالع التفاصيل)

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة عمان والكويت، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



