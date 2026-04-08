ضمن فوز آرسنال القاري الضيق في البرتغال في مباراة الذهاب من مواجهة ربع النهائي، من الناحية الحسابية، حصول الدوري الإنجليزي الممتاز على مقعد إضافي ضمن «مقعد الأداء الأوروبي» (EPS) للموسم الثاني على التوالي. وتضمن هذه النتيجة أن إنجلترا ستنهي الموسم ضمن المركزين الأولين في تصنيف معاملات اليويفا الموسمية، متقدمة على الدوريات المنافسة في ألمانيا والبرتغال. ويعكس هذا الإنجاز القوة الجماعية للأندية الإنجليزية هذا الموسم، إذ نجحت جميع الأندية التسعة التي شاركت أصلًا في مسابقات أوروبا لموسم 2025-26 في اجتياز مراحل دورياتها الخاصة، بما عزز مكانة البلاد.