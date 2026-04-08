ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز مقعدًا خامسًا في دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد فوز أرسنال على سبورتينغ لشبونة
تم تأمين معامل البقعة
ضمن فوز آرسنال القاري الضيق في البرتغال في مباراة الذهاب من مواجهة ربع النهائي، من الناحية الحسابية، حصول الدوري الإنجليزي الممتاز على مقعد إضافي ضمن «مقعد الأداء الأوروبي» (EPS) للموسم الثاني على التوالي. وتضمن هذه النتيجة أن إنجلترا ستنهي الموسم ضمن المركزين الأولين في تصنيف معاملات اليويفا الموسمية، متقدمة على الدوريات المنافسة في ألمانيا والبرتغال. ويعكس هذا الإنجاز القوة الجماعية للأندية الإنجليزية هذا الموسم، إذ نجحت جميع الأندية التسعة التي شاركت أصلًا في مسابقات أوروبا لموسم 2025-26 في اجتياز مراحل دورياتها الخاصة، بما عزز مكانة البلاد.
اشتد الصراع على المراكز الخمسة الأولى
إن تأكيد الحصول على مقعد تأهيلي خامس يغيّر بشكل جذري ملامح الصراع المحلي في المراحل الختامية، مقدّماً طوق نجاة لعدة أندية تكافح حالياً من أجل الاستقرار في المستوى. وبينما تظل الفرق المهيمنة تقليدياً هي الأوفر حظاً، يشير جدول الترتيب الحالي إلى نهاية موسم أكثر تقلباً بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. وتكشف الترتيبات عن سباق شديد التقارب على نحو لافت، إذ لا تفصل سوى سبع نقاط بين ليفربول صاحب المركز الخامس وبورنموث صاحب المركز الثالث عشر، ما يجعل كل نتيجة حاسمة لأولئك الذين يضمرون طموحات أوروبية رفيعة.
تمثيل السجل ممكن
قد تشهد إنجلترا احتمالاً دخول سبعة فرق إلى دوري أبطال أوروبا عبر سيناريوهات محددة مرتبطة بالفوز بالألقاب. فإذا فاز أستون فيلا بالدوري الأوروبي أو فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا لكنه أنهى الموسم خارج مراكز التأهل عبر الدوري، فسيحصل على مقعد إضافي تلقائي. وتعني هذه القواعد المعقدة أنه إذا أنهى عدة فائزين إنجليز الموسم في المركزين الخامس أو السادس، فقد تنتقل مقاعد التأهل إلى مراكز أدنى في جدول الترتيب، ما قد يسمح نظرياً للفريق صاحب المركز السابع أيضاً بحجز مكان بين النخبة.
تدافعٌ محموم
ستشهد الأسابيع الأخيرة من الموسم صراعاً محموماً غير مسبوق على المقعد المربح المؤهل للمكافأة بين مجموعة واسعة من أندية وسط الجدول. ويملك برينتفورد صاحب المركز السابع وإيفرتون في المركز الثامن حالياً 46 نقطة لكل منهما، متأخرين عن ليفربول صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط فقط. هذا التقارب يضع ضغطاً هائلاً على العمالقة التقليديين لإيجاد مستوى ثابت، فيما يتجه الاهتمام أيضاً إلى معركة حسم المقعد الإضافي الأخير، حيث تتقدم إسبانيا حالياً على ألمانيا في تصنيف معاملات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).