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"ضعيفة".. ردود فعل مُحبطة من يورجن كلوب على مباراة افتتاح كأس العالم!
المباراة الافتتاحية تثير انتقادات
بدأت المكسيك، إحدى الدول المضيفة للبطولة، مهمتها التاريخية في استضافة البطولة للمرة الثالثة بفوزها على جنوب أفريقيا، بفضل هدفي جوليان كينونيس والمهاجم المخضرم راؤول خيمينيز.
ومع ذلك، طغت على المباراة بشكل كبير أزمة انضباطية غير مسبوقة تحت إشراف الحكم ويلتون سامبايو، الذي أخرج ثلاث بطاقات حمراء. فقد طُرد اللاعبان الجنوب أفريقيان يايا سيثول وتيمبا زوان قبل أن يتلقى قائد المنتخب المكسيكي سيزار مونتيس بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة بسبب ارتكابه خطأ متعمدًا.
- Getty Images Sport
كلوب ينتقد الأداء التكتيكي
أعرب كلوب، الذي كان يعلق على المباراة في التلفزيون، عن استيائه الشديد من المستوى الفني العام للمباراة، مشككاً في الانضباط التنظيمي لكلا الفريقين على أرض الملعب عقب البطاقة الحمراء الأخيرة. وقال: "هذه الحالة تلخص المباراة بأكملها إلى حد كبير. من الناحية التكتيكية، كان ذلك سيئاً للغاية! لم يكن أداء الفريقين جيدًا على الإطلاق. 11 لاعبًا ضد 9، ثم تتعرض لهجمة مرتدة. لماذا؟ لأن خط الدفاع كان متراجعًا للغاية. كانت هذه مشكلة عامة طوال المباراة بأكملها. ولم تستغل جنوب أفريقيا ذلك على الإطلاق."
الخبراء يتفقون على الشعور بخيبة الأمل
وقد انتشر تقييم كلوب القاسي على نطاق واسع عبر شبكات البث، حيث ردد المحللون الآخرون نفس الرأي بأن المباراة الافتتاحية التي كانت موضع ترقب شديد افتقرت إلى الحماس التنافسي المطلوب.
وأعرب كريستوف كرامر، اللاعب الدولي الألماني السابق، عن خيبة أمله من قلة الحماس على أرض الملعب. وقال: "تشعر نوعًا ما بأن الأجواء مشحونة للغاية، وكنت أتوقع أيضًا هذا النوع من الحماس وفتح المساحات. لكنني اعتقدت أن ذلك سيؤدي إلى معارك حقيقية على أرض الملعب، ولم يكن الأمر كذلك في الواقع. من الرائع أن يلعبوا هناك، لكن المباراة بدت أشبه بمباراة خيرية".
لم يكن المدرب الألماني المخضرم كريستيان شترايش متأثرًا أيضًا، ووجه انتقاداته مباشرة إلى افتقار المنتخب الأفريقي للانضباط التكتيكي والروح القتالية: "شعرت بخيبة أمل من جنوب أفريقيا لأنني اعتقدت أنها ستكون أكثر تنظيمًا وتظهر روحًا قتالية أكبر."
- AFP
يلزم إجراء تعديلات دفاعية قبل المباراة
على الرغم من حصد ثلاث نقاط، يتعين على منتخب المكسيك معالجة الثغرات التكتيكية التي كشف عنها المحللون على الفور، قبل مواجهة منافسين أكثر قوة هجومية في وقت لاحق من مرحلة المجموعات. ويشكل إيقاف القائد مونتيس مشكلة اختيار صعبة للطاقم الفني، مما يفرض إجراء تعديلات دفاعية.
وفي الوقت نفسه، يتعين على منتخب جنوب أفريقيا المنهك أن يعيد بناء انضباطه وتنظيمه المتداعيين بسرعة إذا أراد الحفاظ على أي أمل واقعي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.