"ضعيفة".. ردود فعل مُحبطة من يورجن كلوب على مباراة افتتاح كأس العالم!

وقد انتشر تقييم كلوب القاسي على نطاق واسع عبر شبكات البث، حيث ردد المحللون الآخرون نفس الرأي بأن المباراة الافتتاحية التي كانت موضع ترقب شديد افتقرت إلى الحماس التنافسي المطلوب.

وأعرب كريستوف كرامر، اللاعب الدولي الألماني السابق، عن خيبة أمله من قلة الحماس على أرض الملعب. وقال: "تشعر نوعًا ما بأن الأجواء مشحونة للغاية، وكنت أتوقع أيضًا هذا النوع من الحماس وفتح المساحات. لكنني اعتقدت أن ذلك سيؤدي إلى معارك حقيقية على أرض الملعب، ولم يكن الأمر كذلك في الواقع. من الرائع أن يلعبوا هناك، لكن المباراة بدت أشبه بمباراة خيرية".

لم يكن المدرب الألماني المخضرم كريستيان شترايش متأثرًا أيضًا، ووجه انتقاداته مباشرة إلى افتقار المنتخب الأفريقي للانضباط التكتيكي والروح القتالية: "شعرت بخيبة أمل من جنوب أفريقيا لأنني اعتقدت أنها ستكون أكثر تنظيمًا وتظهر روحًا قتالية أكبر."