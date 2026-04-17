ضرب لاعب في وجهه وأهان الحكم.. ماركوس روخو يواجه نهاية مظلمة لمسيرته في الأرجنتين!

وجد روحو نفسه مرة أخرى في قلب عاصفة تأديبية، خلال مباراة الدوري المحتدمة التي أقيمت يوم الأحد، تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا وهو يضرب لوكاس مارتينيز كوارتا، لاعب ريفربليت، على وجهه، مما لم يترك للحكام خيارًا سوى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة.

وتصاعدت حدة المباراة، التي فاز بها ريفربليت في النهاية بنتيجة 2-0، بسبب رد فعله، فبدلاً من مغادرة الملعب بهدوء، انطلق اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق في سلسلة من الشتائم الغاضبة، وأشار التقرير الرسمي للمباراة إلى أنه واجه الحكم وأهانه قبل أن يتوجه إلى غرفة الملابس.