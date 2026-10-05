ضربة موجعة لمانشستر سيتي.. إصابة هالاند تثير الرعب قبل قمتي ليفربول وباريس!

تأتي هذه الانتكاسة وسط اضطرابات كبيرة بعيداً عن المستطيل الأخضر، حيث يستعد النادي لأول ظهور له منذ إدانته بارتكاب انتهاكات مالية. ورغم تقديم استئناف رسمي، إلا أن الحفاظ على تركيز الأذهان على كرة القدم يظل تحدياً صعباً خلال هذه الفترة المضطربة. ويتعين على ماريسكا الآن انتظار النتائج النهائية للأشعة، وهو يدرك تماماً أن فقدان سلاحه الهجومي الأول سيجبره على إجراء تعديلات غير مرغوب فيها على خط الهجوم في هذا الوقت المبكر من الموسم.