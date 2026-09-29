ضربة مزدوجة بسبب الإصابات: "لست متأكدًا بعد".. توماس توخيل يقلق جماهير إنجلترا!

يواجه توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، صداعًا في اختياراته قبل رحلة الفريق إلى براج يوم الثلاثاء، بعدما غاب اثنان من العناصر الأساسية في القائمة خلال التحضيرات النهائية. فقد لفت غياب كونسا وأوريلي الأنظار عن الحصة التدريبية الجماعية التي أُقيمت في مقر توتنهام صباح يوم الإثنين. وبينما كان بقية أفراد القائمة المكوّنة من 24 لاعبًا يستعدون للسفر إلى العاصمة التشيكية، اقتصر برنامج مدافعي آرسنال ومانشستر سيتي على تدريبات فردية في ظل معاناتهما لتجاوز شكوك حول جاهزيتهما البدنية.

ويأتي هذا التوقيت مثيرًا للإحباط بشكل خاص بالنسبة إلى توخيل، الذي يسعى بشدة لإيجاد الاستقرار الدفاعي عقب الخسارة أمام بطل العالم إسبانيا بنتيجة 3-2 يوم السبت على ملعب ويمبلي. وكشف المدرب الألماني أن الثنائي يعاني من مشكلات لم تُحسم بعد منعتهما من الانضمام إلى زملائهما على أرضية الملعب. وعندما سُئل عمّا إذا كان اللاعبان سيكونان جاهزين للمباراة على ملعب فورتونا أرينا، قال توخيل للصحفيين مساء يوم الإثنين: «لست متأكدًا بعد. لقد غابا عن تدريب اليوم، هذا ما رأيتموه. كان ذلك بسبب مشكلات بسيطة، لكن ما زالت هناك مشكلات».