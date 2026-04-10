وبما أن فيرستابن، بعد رحيل رئيس قسم الديناميكا الهوائية أدريان نيوي (الذي انتقل إلى أستون مارتن) ومستشار رياضة المحركات الدكتور هيلموت ماركو (الذي اعتزل الفورمولا 1)، يفقد في لامبيازي صديقًا مقرّبًا آخر ورفيق درب طويل الأمد — إذ عملا معًا منذ 2016 وفازا من بين أمور أخرى بأربع بطولات عالم — فإن رحيلًا قريبًا لم يعد أمرًا غير وارد.

وبما أن فيرستابن، بعد رحيل رئيس قسم الديناميكا الهوائية أدريان نيوي (الذي انتقل إلى أستون مارتن) ومستشار رياضة المحركات الدكتور هيلموت ماركو (الذي اعتزل الفورمولا 1)، يفقد في لامبيازي صديقًا مقرّبًا آخر ورفيق درب طويل الأمد — إذ عملا معًا منذ 2016 وفازا من بين أمور أخرى بأربع بطولات عالم — فإن رحيلًا قريبًا لم يعد أمرًا غير وارد.

وقد يتمكن الهولندي من الاستفادة من بنود مختلفة في عقده الممتد أصلًا حتى 2028، والتي ستسمح له بمغادرة ريد بُل في وقت أبكر. فإذا لم يكن فيرستابن، على سبيل المثال، في ترتيب بطولة العالم بحلول العطلة الصيفية على الأقل في المركز الثالث، فسيكون بإمكانه مغادرة الفريق في نهاية العام بفضل خيار خروج، بحسب ما جاء في التقرير.