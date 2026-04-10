وفقًا لمعلومات بوابة F1-Insider، يتضح بشكل متزايد أن الهولندي لم تعد له «أي مستقبل» لدى فريق السباقات البريطاني-النمساوي.
ضربة مدوّية بشأن ماكس فيرستابن بعد زلزالٍ إداري؟ يُقال إن نجم الفورمولا 1 «لم يعد له مستقبل» لدى ريد بُل
لامبيازي سيغادر ريد بُل في موعد أقصاه بعد انتهاء عقده في 2028 وسينتقل إلى المنافس مكلارين. وهناك سيتولى الإيطالي-البريطاني البالغ من العمر 45 عامًا منصب رئيس العمليات الرياضية.
وبما أن فيرستابن، بعد رحيل رئيس قسم الديناميكا الهوائية أدريان نيوي (الذي انتقل إلى أستون مارتن) ومستشار رياضة المحركات الدكتور هيلموت ماركو (الذي اعتزل الفورمولا 1)، يفقد في لامبيازي صديقًا مقرّبًا آخر ورفيق درب طويل الأمد — إذ عملا معًا منذ 2016 وفازا من بين أمور أخرى بأربع بطولات عالم — فإن رحيلًا قريبًا لم يعد أمرًا غير وارد.
وقد يتمكن الهولندي من الاستفادة من بنود مختلفة في عقده الممتد أصلًا حتى 2028، والتي ستسمح له بمغادرة ريد بُل في وقت أبكر. فإذا لم يكن فيرستابن، على سبيل المثال، في ترتيب بطولة العالم بحلول العطلة الصيفية على الأقل في المركز الثالث، فسيكون بإمكانه مغادرة الفريق في نهاية العام بفضل خيار خروج، بحسب ما جاء في التقرير.
هل سينتقل ماكس فيرستابن إلى مرسيدس أم سيغادر الفورمولا 1؟
ليس هذا السيناريو مستبعدًا، ففي النهاية لم يظهر فريق ريد بُل قدرة تنافسية كبيرة في السباقات الثلاثة الأولى من الموسم الجاري. خلف مرسيدس وفيراري وماكلارين، كان حتى الآن القوة الرابعة بفارق واضح في حلبة السباق. أفضل نتيجة حققها فيرستابن حتى الآن كانت المركز السادس في افتتاح الموسم في ملبورن الأسترالية، ولذلك يحتل في ترتيب بطولة العالم المركز التاسع فقط.
وعلى أي حال، تتردد منذ أشهر شائعات تفيد بأن ابن الثامنة والعشرين يرغب في مغادرة الثيران، إما للانضمام إلى فريق آخر أو لترك الفورمولا 1 نهائيًا. وكصاحب عمل جديد محتمل كان يُطرح مرسيدس مرارًا وتكرارًا، حيث تشير التكهنات إلى أن جورج راسل لا يبدو راسخًا تمامًا في موقعه هناك.
ماكس فيرستابن: إحصاءات مسيرته المهنية
ألقاب بطولة العالم
بدايات السباقات
الانتصارات
مراكز الانطلاق الأولى
منصات التتويج
أسرع لفات السباق
نقاط بطولة العالم
4
236
71
48
127
37
3456,5