ضربة لمخططات ليفاندوفسكي .. يوفنتوس يتراجع عن ضم مهاجم برشلونة

واجهت احتمالية انتقال ليفاندوفسكي إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف عقبة كبيرة في ملعب أليانز.

كثف بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم، جهوده مؤخرًا لإيجاد وجهة جديدة لموكله من خلال السفر إلى إيطاليا لعقد اجتماعات مع الأندية الكبرى، إلا أن الاستقبال الذي لقيه من جانب يوفنتوس كان، حسبما ورد، بعيدًا كل البعد عن الدفء.

وأشار الصحفي جيانلوكا دي مارزيو إلى أن الـ«بيانكونيري» قد تراجعوا عن الصفقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبلغ المالي المطلوب للتعاقد معه.

من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 37 عاماً في ملعب سبوتيفاي كامب نو رسمياً في 30 يونيو، مما يعني أنه قد يدخل سوق الانتقالات كلاعب حر إذا لم يتم تجديد عقده.

ومع ذلك، فإن عمره، إلى جانب توقعاته الضخمة فيما يتعلق بالراتب، دفعت إدارة يوفنتوس إلى التوقف والتفكير.

وبحسب ما ورد، فإن النادي يعطي الأولوية للاستدامة المالية على المدى الطويل على حساب العقود ذات المبالغ الضخمة للاعبين الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الكروية، خاصة بالنظر إلى التكاليف المرتبطة باللاعبين المخضرمين من الطراز العالمي.